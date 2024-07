video suggerito

Ascolti tv sabato 20 luglio: chi ha vinto tra Boomerissima e Guinness – Lo Show dei Record Gli ascolti tv di sabato 20 luglio 2024: chi ha vinto la sfida tra Rai 1 con Boomerissima e Canale 5 con Guinness Lo Show dei Record. Tutti i dati auditel della serata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

La prima serata di ieri, sabato 20 luglio 2024, ha offerto ai telespettatori film, programmi di intrattenimento e approfondimento. Rai 1 ha trasmesso lo show di Alessia Marcuzzi in replica, Boomerissima, che ha visto la partecipazione di grandi ospiti come Giulia Salemi, Asia Argento, Biagio Izzo, Tommaso Zorzi, Cesare Bocci. Su Canale5 è andato in onda Lo show dei Record condotto da Gerry Scotti: ecco chi ha vinto la sfida in termini di ascolti tv.

La sfida tra Rai1 con Boomerissima e Canale5 con Guinness Lo Show dei Record

Su Rai Uno Boomerissima in replica ha ottenuto un netto di 1.174.000 spettatori pari ad uno share del 12.1%. Lo show di Alessia Marcuzzi ha visto la partecipazione di tanti VIp, tra Millennial e Boomer, che si sono sfidati a suon di canzoni famose e hit indimenticabili. Su Canale 5 Guinness – Lo show dei record condotto da Gerry Scotti ha intrattenuto 1.104.000 telespettatori, pari ad uno share del 12.8%. Nuovi giovani hanno conquistato nuovi traguardi, ma Boomerissima su Rai1 ha superato Canale5 e vinto la sfida agli ascolti tv.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Su Rai 2 il film Lui non sarà più tuo ha intrattenuto 716.000 spettatori pari ad uno share del 6.5%%. Su Rai 3 il film tv Rita Levi Montalcini ha registrato 602.000 telespettatori pari ad uno share del 5.4 %. Su Italia 1 il film Indiana Jones e il tempio maledetto ha raccolto davanti al video un netto di 723.000 telespettatori par ad uno share del 7%. Su Rete 4 il film Una moglie bellissima ha totalizzato un netto di 576.000 telespettatori pari allo share di 5.4%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare è stato visto da 410.000 telespettatori pari ad uno share del 4.2%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 479.000 spettatori pari ad uno share del 4.2%. Su Nove il doc Crimini Italiani – Il delitto di Perugia ha registrato 255.000 telespettatori pari ad uno share del 2.7 %.