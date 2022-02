La prima foto di Gerry Scotti nonno con la nipotina: “Primi passi di Virginia, le gioie della vita” Molto riservato sulla sua vita lontano dagli schermi, nonno Virginio, 65 anni, si è lasciato andare alla tenerezza di uno scatto per immortalare i primi passi della nipotina Virginia, che ha da poco compiuto 1 anno.

A cura di Giulia Turco

Gerry Scotti in versione nonno mostra la prima foto pubblica insieme alla nipotina Virginia. La bimba è nata a dicembre 2020 da Edoardo Scotti, figlio del conduttore, e la moglie e giornalista Ginevra Piola. Da sempre molto riservato sulla sua vita lontano dagli schermi, nonno Virginio, 65 anni, si è lasciato andare alla tenerezza e ha scritto un messaggio a corredo della foto: "I primi passi di Virginia! Queste sono le vere gioie nella vita".

L'amore di Gerry Scotti per la piccola Virginia

Lo scorso anno, intervistato a Silvia Toffanin, aveva raccontato la sua voglia di essere nonno di tanti nipotini, essendo sempre stato figlio unico. L'arrivo di Virginia gli ha donato una nuova vita e una vera e propria ventata d'amore, soprattutto dopo un momento difficile per via del coronavirus e del ricovero in ospedale. Ora che Virginia è più grande e che la pandemia sta pian piano allentando la sua stretta, i momenti da condividere con la piccola sono sempre più frequenti. La bimba deve proprio al nonno il suo nome di battesimo. “Per tutti sono Gerry, ma mi chiamo Virginio, un nome che declinato al femminile è molto più bello e gradevole”, raccontava il conduttore. "Non ho spinto io ovviamente, doveva piacere anche a mia nuova e lei e mio figlio sono stati misteriosi fino alla fine, anche se una foto della cameretta ha svelato un mobiletto con il suo nome. Mi hanno fatto davvero un grosso regalo".

I progetti in tv per Gerry Scotti

Presto tornerà in tv con la nuova edizione de Lo Show dei Record: “Divertirsi lavorando è il segreto per essere felice, se una cosa ti piace, non ti pesa”, ha raccontato in un’intervista rilasciata di recente a Chi. Lui, di record, ne ha conquistato uno in particolare, per il maggior numero di puntate di Chi vuol essere milionario?. È uno dei volti più affezionati della tv italiana, ma è uno dei pochi che non ha mai calcato il palco del Festival di Sanremo. Prima di lui lo hanno fatto gli ex ragazzi di Radio Dj, da Fiorello a Nicola Savino e Giovanotti. “Sono l’unico? Anche questo è un record”, scherza. “Due anni fa ci sarei andato, ma stavo registrando Chi vuol essere milionario in Polonia e non potevo”. Tuttavia lascia una promessa per il prossimo anno: “Per augurare ad Amadeus di fare ancora Sanremo, dico di sì”.