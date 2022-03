Mikey Graham è nonno a 49 anni: “È nata la mia nipotina Bonnie” Mikey Graham star dei Boyzone è diventato nonno ad appena 49 anni. Lo scorso 2 febbraio la primogenita Hannah di 25 anni ha dato alla luce la piccola Bonnie, prima nipotina del cantante.

A cura di Giulia Turco

Mikey Graham star dei Boyzone è diventato nonno a 49 anni. Il cantante ha condiviso la notizia tramite il suo profilo Twitter, annunciando ai suoi fan la nascita della sua prima nipotina Bonnie, data alla luce dalla figlia maggiore Hannah di 25 anni lo scorso 2 febbraio. Non potrebbe che essere più felice.

È nata la nipotina di Mikey Graham

Hannah è la figlia maggiore dell'artista, nata 25 anni fa dalla relazione con Sharon Keane. In seguito, la star dei Boyzone si è risposato con Karen Corradi e dal loro matrimonio è nata Sienna, la secondogenita oggi di 16 anni. Lo scorso mese la famiglia si è allargata, quando Hannah è diventata mamma per la prima volta e il cantante, nonno giovanissimo, ha condiviso con gioia la notizia con i suoi follower tramite i suoi profili social:

Ragazzi spero che stiate tutti bene. Per fortuna la vita non è stata altro che meravigliosa per me nelle ultime tre settimane dalla nascita della mia nipotina assolutamente straordinariamente bella BONNIE. Mia figlia maggiore Hannah l'ha messa al mondo il 2 febbraio e tutto va bene.

Mikey Graham sulla reunion dei Boyzone

“Grazie infinite per i vostri commenti pieni di amore”, ha scritto Graham in risposta a numerosissimi fa che si sono congratulati con lui per l’inaspettata notizia. In tanti ne hanno approfittato per chiedere se abbia intenzione di far riunire la boyband, cosa che i fan sperano moltissimo. “Se i Boyzone tornano insieme per un tour in occasione del 30esimo anniversario, sarai l’unico nonno in tour, congratulazioni!”, ha scritto uno di loro su Twitter. Il cantante però ha messo in chiaro i suoi piani per il futuro: “Oh, grazie mille Non voglio deluderti, ma Ronan ha deciso che i Boyzone erano finiti nel 2019, quindi non credo che ci saranno più concerti Scusate gente, mi piacerebbe molto farli”.