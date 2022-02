Lara Zorzetto è diventata mamma per la seconda volta, è nata Anastasia Priscilla Lara Zorzetto, ex protagonista di Temptation Island, e il compagno Mattia Monaci sono diventati genitori per la seconda volta: è nata la piccola Anastasia Priscilla. L’annuncio con un tenero video su Instagram.

A cura di Elisabetta Murina

Lara Zorzetto è diventata mamma per la seconda volta: è nata la figlia Anastasia Priscilla. Con un tenero video pubblicato sul suo profilo Instagram, l'ex protagonista di Temptation Island ha comunicato ai fan la lieta notizia. Si tratta del secondo arrivato nella famiglia che ha costruito con il compagno Mattia Monaci, dopo il piccolo Leonardo nato nel 2020.

La notizia della nascita

Il 23 febbraio la famiglia Zorzetto-Monaci ha accolto un nuovo membro: la piccola Anastasia Priscilla. La notizia della nascita con un breve video pubblicato sul suo profilo Instagram, che mostra i primi dolci momenti della piccola, ancora nella culla. Un arrivo che ha riempito di gioia i genitori e tutti gli altri membri della famiglia, come ha scritto la neo mamma: "Anastasia Priscilla. 23.02.22 con 3.480 g di dolcezza lunga 52 cm alle 12.11. Un piccolo muffin!! Benvenuta in questa pazza solare famiglia. Io E Mattia già ti amiamo..e ti continuiamo a fissare ahahaha.. I nonni compresi ! Sono tutti impazziti in famiglia insomma".

L'amore tra Lara Zorzetto e Mattia Monaci

Lara e Mattia si sono conosciuti durante un trasloco e stanno insieme da circa un anno e mezzo. Tra loro è stato un colpo di fulmine: lei aveva bisogno di qualcuno che la aiutasse con gli scatoloni e il numero che le hanno dato è stato proprio quello di lui. Nel giro di poco tempo hanno deciso di allargare la famiglia. Ad agosto 2020, sono diventati genitori per la prima volta del piccolo Leonardo, che è nato con un cesareo d'urgenza e ha avuto qualche problema al parto. Ora la loro famiglia si è allargata con l'arrivo di Anastasia Priscilla.