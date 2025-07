video suggerito

Diletta Leotta zia, il fratello Mirko Manola è papà per la seconda volta: "La versione più bella di noi" Con un post su Instagram Mirko Manola e la compagna Elena hanno annunciato la nascita della loro prima figlia insieme, Chloe. Diletta Leotta è diventata zia per la seconda volta.

A cura di Gaia Martino

Mirko Manola, fratello di Diletta Leotta, è diventato papà per la seconda volta. Dopo il matrimonio naufragato con Irene Simeone, dalla quale ha avuto la prima figlia, ha voltato pagina e lo scorso 8 luglio la compagna Elena, che lavora con lui come assistente, ha dato alla luce Chloe. Insieme hanno condiviso la tenera notizia su Instagram, commentata dalla Leotta e dalla sua migliore amica, Elodie.

L'annuncio di Mirko Manola

"Tra uno sguardo, una carezza e un respiro, ci siamo trovati nella versione più bella di noi. Benvenuta piccola Chloe": con queste parole, aggiunte in un post su Instagram, Mirko Manola e la compagna Elena hanno annunciato la nascita della loro prima figlia insieme. Si tratta della seconda per il fratello di Diletta Leotta, e anche per la sua compagna, già mamma di un bambino.

Tanti i messaggi di auguri ricevuti e tra questi anche quelli di Diletta Leotta, diventata zia per la seconda volta, e di Elodie: entrambe hanno aggiunto l'emoticon di un cuore al post. Tra le stories, il chirurgo estetico ha poi aggiunto una foto della bimba appena nata: "Benvenuta al mondo Chloe, sei arrivata l'8 luglio e ci hai già riempito la vita di amore".

La vita privata di Mirko Manola: la storia con Elena dopo il matrimonio finito con Irene Simeone

Nel settembre 2023 il fratello di Diletta Leotta, Mirko Manola, sposava Irene Simeone a Taormina. Pochi mesi prima avevano dato alla luce la loro prima figlia insieme, Sveva, che rendeva la conduttrice sportiva zia per la prima volta. La storia d'amore, però, sarebbe presto naufragata e in poco tempo Mirko Manola ha presentato al pubblico la sua nuova fiamma, Elena Cat, ex compagna di Sammy Hassan – ex corteggiatore di Uomini e Donne – e sua collaboratrice nello studio di medico estetico. Lo scorso aprile hanno annunciato la gravidanza che si è conclusa l'8 luglio, due giorni fa, con la nascita di Chloe.