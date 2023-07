Diletta Leotta diventa zia perché è nata la figlia del fratello Mirko: “Ora capisco il senso della vita” È nata Sveva, prima figlia del fratello di Diletta Leotta, il chirurgo plastico Mirko Manola. La madre, la dottoressa Irene Simeone, sta bene. Il dottore: “Posso tranquillamente affermare che avere un figlio è’ davvero ‘’il senso della vita’”.

Fiocco rosa in casa Manola e momento di grande felicità anche in casa Leotta. È nata Sveva, prima figlia del fratello di Diletta Leotta, il chirurgo plastico Mirko Manola. I due condividono la stessa madre ma non lo stesso padre, come è noto. Il "dottor Manola" ha condiviso questa gioia su Instagram pubblicando una foto con la piccola e con la sua compagna, la dottoressa Irene Simeone: "Pensavo fosse una sensazione speciale, ma adesso che la sto provando, posso tranquillamente affermare che avere un figlio è’ davvero ‘’il senso della vita’", ha scritto l'uomo.

Gli auguri di Diletta Leotta

Il lieto evento, annunciato dal fratello della celebre conduttrice, è stato condiviso anche da Diletta che sui social media ha commentato con un'emoticon e successivamente con una storia. Proprio Diletta Leotta presto partorirà: aspetta un bambino dal suo compagno, l'ex portiere del Liverpool Loris Karius. In questi giorni, Diletta Leotta sta lavorando al format "Mamma dilettante" raccontando un po' di se stessa e di questo momento fantastico.

Chi è Mirko Manola

Mirko Manola è noto per il suo riservato stile di vita lontano dai riflettori, nonostante abbia un profilo su Instagram da oltre 131mila follower. Ha scleto di condividere la felice notizia con i suoi follower, postando una dolce foto che ritrae lui stesso e la sua compagna con la neonata tra le braccia: "Posso tranquillamente affermare che avere un figlio è’ davvero ‘’il senso della vita’". Mirko è nato a Catania il 3 febbraio 1979. I due sono legatissimi anche se non condividono lo stesso padre. Ha sposato a settembre 2022 la dottoressa Irene Simeone, che oggi l'ha reso per la prima volta padre della piccola Sveva. Sul legame tra fratello e sorella, Diletta Leotta ha più volte pubblicato storie e immagini insieme, sempre sorridenti e abbracciati. Una grande famiglia.