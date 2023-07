Claudio Marchisio: “Sesso in gravidanza? Ovviamente, una donna è bellissima sempre” Claudio Marchisio e la moglie Roberta Sinopoli si raccontano ai microfoni di Mamma Dilettante, il podcast sulla maternità di Diletta Leotta. “La nostra vita matrimoniale l’abbiamo vissuta poco, è arrivato subito il primo figlio”, raccontano, fino ad arrivare alle domande più “scomode” della conduttrice.

A cura di Giulia Turco

Claudio Marchisio e la moglie Roberta Sinopoli sono diventati genitori a soli 23 anni. Sposati dal 2008, oggi sono genitori di Leonardo e Davide, quasi adolescenti, ma per il momento non pensano affatto al terzo figlio. Lo raccontano a Diletta Leotta, ai microfoni del podcast Mamma Dilettante, insieme ad altre rivelazioni del loro privato.

Le confessioni di Claudio Marchisio e Roberta Sinopoli

“Quello della pandemia è stato il periodo più bello della mia vita, perché ho imparato davvero a conoscere i miei figli”, racconta Claudio Marchisio a proposito del suo rapporto con i due ragazzi. Per via della sua carriera è stato spesso lontano da casa e questo gli ha impedito di instaurare un legame immediato con i suoi figli. La vita da genitori è iniziata molto presto per loro, che erano entrambi 23enni. “La vita matrimoniale ce la siamo vissuta poco, è arrivato subito il primo piccolino”, ammette Roberta Sinopoli.

Quando arriva il momento delle ‘domande scomode’, Marchisio ammette: “Sesso mi gravidanza? Sì, ovviamente, sempre”. Ha però qualcosa da ridire Roberta, che lo smentisce: “Beh sempre no, soprattutto alla fine quando ti senti una balena spiaggiata…”. Non è d’accordo Marchisio, che le dedica dolci parole: “Gliel’ho sempre detto, una donna in gravidanza è sempre bellissima e sensuale”. Lei la mette sul ridere: “Forse in quel periodo eri veramente innamorato”.

Chi è Roberta Sinopoli moglie di Claudio Marchisio

Conosciuta nel mondo del calcio come Lady Marchisio, Roberta Sinopoli è un’imprenditrice ed è la moglie dell’ex centrocampista della Juventus. Sposati dal 13 anni, è mamma di Leonardo e Davide Marchisio, rispettivamente di 13 e 11 anni. Nata nel 1985 e originaria di Torino, è sempre stata un’appassionata di tennis e ha giocato nella categoria Under 16. Negli anni ha investito nel settore della moda e della ristorazione, è la fondatrice di Dépendance, atelier di abbigliamento ed è anche la titolare di un ristorante specializzato in cucina giapponese e sushi a Roma.