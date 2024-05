video suggerito

Ludovica Valli: "Con le mie sorelle non abbiamo un rapporto stretto, le cose non sono andate" Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Ludovica Valli ha raccontato la sua terza gravidanza e il rapporto con le sorelle Beatrice ed Eleonora che da sempre incuriosisce quanti seguono le due famose influencer.

A cura di Stefania Rocco

Ludovica Valli, in attesa del terzo figlio dal compagno Gianmaria Di Gregorio, è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo per raccontare la gravidanza in corso. L’influencer è già madre di due figli: Anastasia, di 3 anni, e Otto nato a febbraio 2023. “Anastasia, essendo più grande ha realizzato di più, Otto un po' meno. Poi, non so se è perché sono i miei figli, ma sono puri e innamorati, vengono vicino, mi toccano il pancione. Anche Gianmaria è felicissimo. Però non l'abbiamo cercata questa gravidanza, è arrivata così, un po' per caso. Ma non potremmo esserne più felici”, ha raccontato la donna nell’intervista a Silvia Toffanin.

Il rapporto con il padre e le sorelle Eleonora e Beatrice

Spazio alla famiglia di Ludovica. La donna ha raccontato com’è oggi il rapporto con il padre dal quale è distante da tempo: “Sono stata una bambina molto amata, anche se quando ero piccola, mio padre se n'è andato di casa e ho realizzato tutto quando sono diventata molto più grande. Oggi, ho perdonato mio papà, ma non sento di essergli vicina. Non c'era nulla da chiarire, lui non c'è stato nei momenti più importanti della mia vita, ma non ho rabbia per lui”. Non è quello che vorrebbe nemmeno il rapporto con le sorelle: “Abbiamo un rapporto, ma non è stretto. Forse, con Eleonora un po' di più. Siamo completamente diverse, ma voglio bene a entrambe, ci mancherebbe. Speravo di avere un rapporto migliore, di essere migliori amiche, ma nella vita a volte capita. Ci provi e ci ripovi e le cose non vanno. Però sto così bene con me stessa, con la mia famiglia e di conseguenza non voglio forzare nessuna situazione. Oggi, va bene così”.

Ludovica Valli: “Il matrimonio con Gianmaria non è una priorità”

Infine, Ludovica ha raccontato l’amore per il compagno Gianmaria Di Gregorio: “Gianmaria è un uomo come non se ne trovano più. Sono fortunata ad averlo conosciuto. Il matrimonio? Al momento, non è una priorità, non mi è arrivata nessuna proposta”.