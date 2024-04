video suggerito

Ludovica Valli sul rapporto con la sorella: "Io e Beatrice siamo diverse. Non giudicate senza sapere" Ludovica Valli è tornata a parlare di sua sorella Beatrice sui social. L'influencer ammette che le piacerebbe avere un altro tipo di rapporto con lei ma sottolinea quanto siano profondamente diverse.

La frase "Peggio di chi ostenta ricchezze che non ha, c'è chi ostenta valori e mentalità che non gli appartengono" pubblicata da Ludovica Valli sulle sue stories Instagram ha portato molti followers a ipotizzare che si trattasse di una frecciatina rivolta a sua sorella Beatrice. Che i rapporti tra le due non siano idilliaci non è un mistero e una conferma è arrivata proprio tramite lo sfogo di Ludovica. L'influencer, rispondendo ad alcune domande dei suoi seguaci, chiarisce: "Abbiamo vite, pensieri e mille cose diverse".

Lo sfogo di Ludovica Valli: "Commentare il nostro rapporto non ha senso"

Entrambe ex concorrenti di Uomini e Donne ed entrambe influencer. Non è la prima volta che Ludovica e Beatrice Valli vengono messe a confronto. Molto spesso i loro followers leggono nei comportamenti dell'una e dell'altra rivalità, oltre che accusarle di mandarsi spesso frecciatine. Ultimo esempio di questa dinamica, i commenti arrivati a Ludovica dopo che l'influencer ha postato la frase "Peggio di chi ostenta ricchezze che non ha c'è chi ostenta valori e mentalità che non gli appartengono". "Ma non ti stanchi mai di mandare tattici a tua sorella Bea? Un po' scandaloso tesoro" scrivono a Ludovica in un box di domande sul suo profilo. L'influencer risponde con un lungo messaggio, chiarendo in primo luogo che anche se lei e sua sorella fanno lo stesso lavoro, non per questo ogni cosa che fanno è riferita all'altra. "Avete rotto. Io sono lei. Lei, loro sono loro" sbotta.

"Mi piacerebbe avere un altro tipo di rapporto ma bisogna accettare la realtà"

Vite, pensieri, mille cose diverse. Per Ludovica non ci sono punti di contatto tra lei e sua sorella: "Se ci seguite perché vi piacciamo come persone "singole" bene. Anche perché siamo davvero molto diverse. Perché se ci si deve seguire per giudicare o commentare il nostro rapporto ha poco senso". A far innervosire l'ex tronista di Uomini e Donne sono le persone che "giudicano senza sapere". "Io vivo e lascio vivere, forse non vi è molto chiaro o forse non mi conoscete abbastanza quindi giudicate senza sapere, come le persone ignoranti – scrive Ludovica Valli – Non ho mai finito e non comincerò ora. Chi ero e chi sono l'ho sempre mostrato a tutti nel bene e nel male. Non fingo per situazioni che potrebbero farmi comodo. Me ne frego tanto". A proposito di sincerità, sottolinea che non vuole "fingere di trovarsi" con lei solo "perché hanno lo stesso sangue". In conclusione del messaggio, ammette che le piacerebbe avere un rapporto diverso con Beatrice ma che "a un certo punto bisogna accettare la realtà dei fatti, farsene una ragione e andare avanti".