video suggerito

Beatrice Luzzi e il rapporto con Garibaldi dopo il GF: “Sono stata imprudente, ci ho messo un punto” Ospite di Verissimo, Beatrice Luzzi ha ripercorso la sua esperienza al Grande Fratello, che si è conclusa con un secondo posto. E sul rapporto con Giuseppe Garibaldi: “Sono stata imprudente, dovevo aspettare a lasciarmi andare. Ho corso tanto. É un punto”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Beatrice Luzzi è stata ospite di Verissimo nella puntata del 31 marzo. Reduce dalla sua esperienza al Grande Fratello, nel quale si è classificata al secondo posto, l'attrice si è raccontata a Silvia Toffanin: dai sei mesi vissuti nella Casa al rapporto con Giuseppe Garibaldi, passando per la perdita del padre avvenuta quando era nel reality.

Il percorso di Beatrice Luzzi al GF

"Non ho sentito un' emozione di rabbia", ha detto Luzzi a proposito del suo secondo posto al Grande Fratello, vinto invece da Perla Vatiero. L'attrice ha ammesso: "Se avessi vinto, ne sarebbe valsa più la pena, avrei potuto giustificare più facilmente sei mesi e mezzo là dentro". Il suo carattere ha diviso il pubblico e gli inquilini, tra chi l'ha definita troppo cattiva e chi invece ha riconosciuto la sua forza:

Sono un pò cruda, che non significa che sono cattiva e irrispettosi, ma avere il coraggio di dire la verità. Ho visto alcuni dei miei inquilini, nel corso dei mesi, riconoscermi di avergli trasmesso qualcosa di importante e penso che questo sia arrivato anche al pubblico. Bisogna imparare a dire anche cose scomode, che fanno crescere. Io con i miei figli sono così.

"Un errore fatto?", ha chiesto Silvia Toffanin alla sua ospite. "Mi sono pentita delle parole che dissi ad Angelica, delle volte avrei dovuto dare meno penso a quello che mi dicevano", ha ammesso Luzzi. Poi ha aggiunto:

Ci sono riuscita solo quando ho perso la speranza nei coinquilini. Mi sono sentita solo da subito, ma ogni volta rinnovavo la speranza e ricostruivo. Poi ho iniziato a non farlo più. Nell'ultimo mese erano tutti carini con me, da quando non potevano più nominarmi.

La perdita del padre durante il reality

Nei sei mesi passati nella casa del GF, Beatrice Luzzi ha affrontato il lutto del padre, morto a 86 anni. "Con lui ho parlato sempre di tutto, questo mi ha permesso di chiudere il nostro ciclo qui senza rimpianti", ha spiegato a proposito del loro rapporto e del fatto di non esserci stata nel momento della sua morte. Nonostante non fosse presente fisicamente, l'ha sempre sentito vicino. Ora, tornata a casa, deve tornare a fare i conti ancora con la sua perdita:

Penso che dovrò riaffrontare il lutto, è come se fossi scappata. Mio padre erano 4-5 anni che viveva in camera, era molto umiliato da questa condizione, non aveva più voglia di vedere nessuno, non era più felice e non voleva più continua a vivere. Credo sia molto più sereno adesso, la morte non è sempre nemica. Sono fiera dell'uomo che è stato, molto emancipato. Mi ha cresciuta molto coraggiosa, gli devo molto.

L'ex concorrente del GF ha parlato anche del rapporto con Alessandro Cisilin, padre dei suoi figli Valentino ed Elia:

Non è finito, è un amore spirituale. Appena l'ho visto, ho sentito che era qualcosa di profondo. In poco tempo siamo diventati genitori, non ci siamo mai sposati. Siamo alleati, però siamo diventati quattro e abbiamo perso il due. Siamo diventati parenti. Dopo non ho mai avuto un compagno.

"Ho messo un punto al rapporto con Giuseppe Garibaldi"

In studio è arrivato anche Giuseppe Garibaldi, così Silvia Toffanin ha chiesto loro: "Come è il vostro rapporto?". Per Luzzi è un capitolo chiuso:

Come è possibile che abbia perso tempo con Giuseppe? Perché lui non si fa capire e io vengo spesso attratta da persone diverse da me. Abbiamo una visione completamente diversa di alcune cose, che ci divide. Anche io ho sbagliato, sono stata imprudente, non mi sono regolata. La situazione andava gestita diversamente. Dovevo aspettare a lasciarmi andare, invece ho corso tanto. É un punto.

Giuseppe non vorrebbe che si mettesse un punto tra loro, ma è anche consapevole del fatto che le loro vite siano troppo diverse: "Conosco benissimo la sua realtà lontana dalla Casa, con due figli. Ho sbagliato, la magia si è rotta soprattutto per causa mia".