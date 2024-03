Al GF Garibaldi si riavvicina a Beatrice Luzzi e si commuove: “Quello che provavo per te era vero” Al Grande Fratello Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi si riavvicinano e si lasciano andare a un momento di malinconia, pensando ai mesi vissuti nella Casa. “Quello che c’era nei tuoi confronti era vero. L’errore più grande non difenderti”, confessa il ragazzo, con gli occhi lucidi, all’attrice. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella casa del Grande Fratello, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi si sono lasciati andare a un momento di nostalgia, a un passo dalla finale del reality. Rimasti soli in tugurio, durante una serata a tema western, i due concorrenti hanno ripensato al loro rapporto."Quello che c'era nei tuoi confronti era vero", ha ammesso il ragazzo con gli occhi lucidi.

Beatrice e Giuseppe pensano al loro percorso al GF

Durante una festa a tema Western, Beatrice e Giuseppe si sono isolati dal resto del gruppo e si sono trovati soli in tugurio, dove ne hanno approfittato per scambiarsi qualche riflessione sul loro percorso nella Casa e, soprattutto, sul rapporto che hanno creato in questi mesi, tra momenti di intimità, baci e accese discussioni. "Tornando indietro adesso, con i se e con i ma, è troppo facile. Quante cose faresti in modo diverso se tornassi indietro?", dice Garibaldi all'attrice, che nel frattempo si è sdraiata al suo fianco. Luzzi fatica a rispondere, persa nei pensieri di quanto vissuto negli ultimi mesi. "Secondo te ci mancherà tutto questo? E nei momenti di nostalgia tu cosa farai?“, chiede ancora Giuseppe. "Ogni tanto sì, ci mancherà. Cosa farò nei momenti in cui sarò giù? Vuoi che ti dica che ti chiamerò?", risponde la coinquilina.

"L'errore più grande è stato non difenderti"

Trovandosi soli per la prima volta dopo mesi, i due hanno poi parlato del loro rapporto nella Casa. "Ci stiamo godendo la solitudine", dice Luzzi. Poi aggiunge: "Ho imparato a parlare meno di te". "Alcune volte i tuoi silenzi sono molto più belli delle parole", risponde Garibaldi. Il ragazzo ripensa poi agli errori fatti nel legame con l'attrice e, con gli occhi lucidi per l'emozione, dice: "L'errore più grande è stato non difenderti. Tornassi indietro ti avrei difeso in diretta, ritirato tutto quello che avevo detto, prendere posizioni, lottare per te, starti accanto, proteggerti". Con il brano Shallow in sottofondo, in una conversazione fatta di lunghi silenzi, Luzzi domanda: "Come hai fatto a fare così?". "Non lo so, però so che quello che c'era nei tuoi confronti era vero. L’ho sempre pensato", conclude Griblaid,