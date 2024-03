Beatrice Luzzi: “La vittoria al GF? Temo i miei figli siano delusi ma avevo contro i fan degli altri” Beatrice Luzzi, seconda classificata al Grande Fratello 2024, spiega con lucidità e senza e senza lanciarsi in ragionamenti poco mirati, il motivo per il quale non è riuscita ad alzare la coppa in finale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

È Beatrice Luzzi a fare l’analisi più lucida a proposito dei motivi per i quali non è riuscita a vincere durante la finale del Grande Fratello. L’attrice non si lancia in ragionamenti arzigogolati e poco comprensibili circa i motivi per i quali la vittoria è andata a Perla Vatiero nel corso della finalissima del reality. Con poche parole centra il punto della questione, una mera somma matematica: non ha vinto perché i fan degli altri concorrenti del reality hanno votato contro di lei. Un voto contrario del quale ha beneficiato Perla Vatiero. “Alla storia tra Perla e Mirko non credo fino in fondo, penso che si siano riavvicinati perché si sono resi conto che sarebbe stato apprezzato. All’inizio non ero ‘team Perla’ perché credevo a quello che diceva Mirko, cioè di essere innamorato di Greta, e anche negli occhi di Perla ho visto altri. È chiaro che hanno giocato in due e hanno vinto”, ha dichiarato Luzzi nella prima intervista rilasciata al settimanale Chi, per poi concludere, “Poi avevo contro i team degli altri, ma va bene così. Mi dispiace per i miei figli, temo che siano delusi”.

L’amore con Giuseppe Garibaldi: “Mi sono lasciata andare”

Beatrice racconta il motivo che l’ha spinta a investire nella relazione con Giuseppe Garibaldi, compagno di gioco conosciuto nella Casa: “Dopo avere fatto la mamma per tanti anni mi sono lasciata andare, forse imprudentemente, a un’emozione che prescindeva dalle strutture, dai valori, dalla testa, dalla cultura. Quando i giovani dicono che bisogna fidanzarsi con qualcuno per starci tutta la vita non li capisco, sono attratta da persone diverse da me perché trovo qualcosa di incomprensibile in loro e questo mi incuriosisce, mi tiene viva. Poi nella Casa è difficile staccarsi, nella vita reale avrei preso un’altra strada dopo avere capito che le cose non potevano andare”.

La separazione da Alessandro Cisilin: “Avevamo perso di vista la coppia”

L’attrice si addentra inoltre nei motivi che hanno determinato la fine della sua storia d’amore con Alessandro Cisilin, l’ex compagno nonché padre dei suoi due figli entrato nella Casa per una sorpresa: “Abbiamo mentalità diverse, a me piace fare passi più lunghi della gamba, lui è più prudente. Questo mi ha dato molta solidità all’inizio e, come padre dei miei figli, lo sceglierei altre mille volte. Ci siamo dedicati totalmente ai ragazzi, ci siamo innamorati così tanto di loro da aver creato un rapporto a quattro, perdendo di vista la coppia. E poi eravamo due single di professione, il nostro grande amore ha retto perché abbiamo voluto da subito essere genitori. La nostra sarà sempre una famiglia”.