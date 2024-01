Beatrice Valli: “Non ho litigato con mia sorella Ludovica ma sono molto più legata a Eleonora” Beatrice Valli conferma la distanza dalla sorella minore Ludovica e il legame con la maggiore, Eleonora. “Non abbiamo litigato”, precisa l’influencer che, tuttavia, aveva già lasciato intendere di non avere un rapporto particolarmente stretto con la più giovane. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Beatrice Valli conferma la distanza dalla sorella Ludovica. In risposta alle domande ricevute dai follower sui social, l’influencer conferma che non esiste un legame particolarmente stretto con la sorella minore. Al contrario, il legame con Eleonora – la maggiore delle sorelle Valli – sarebbe strettissimo. “Non mi piace parlare di certi argomento, come avrete visto. Non che ci sia nulla di male o cattivo, anzi. Ma per il semplice fatto che come in ogni famiglia, vita o parentela ci sono rapporti più stretti di altri”, è stata la premesse della giovane che ha poi aggiunto, “Voglio precisare che io e Ludovica non abbiamo litigato ma che sono molto più unita e legata a mia sorella Eleonora. Questo non significa che non ci sia per l’una o per l’altra o che non ci sia rispetto”.

Beatrice Valli: “I figli di mia sorella Eleonora come fossero miei”

Più stretto anche il legame tra Beatrice e i figli della sorella Eleonora. “Come se fossero figli miei”, ha scritto ancora l’influencer su Instagram rispondendo alle domande dei follower, “Vivo di più i figli di Eleonora e quindi me li godo a pieno. Anzi, spesso dico a Ele di lasciarmi. Amo averli in casa tutti insieme anche se fanno un gran casino”.

Il silenzio di Ludovica Valli

Anche in questo caso, la ex tronista di Uomini e Donne ha preferito non commentare quanto raccontato dalla sorella. Tra Ludovica e Beatrice ci sono state spesso delle incomprensioni vissute in pubblico, incomprensioni che le avevano portate più volte a lasciare intendere di non essere particolarmente vicine. come nel caso dell'ultima gravidanza di Beatrice, a proposito della quale Ludovica lasciò intendere di non essere stata messa al corrente. In questa occasione, tuttavia, la minore delle sorelle Valli ha preferito non aggiungere nulla a quanto già reso noto dalla sorella.