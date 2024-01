Ludovica Valli attaccata dagli haters: “Assente alla festa di mia sorella Beatrice, e allora?” Ludovica Valli non ha partecipato alla festa di compleanno della sorella maggiore Beatrice. La sua assenza ha scatenato gli haters sui social, che l’hanno spinta a intervenire: “Fossi stata invitata dalle mie sorelle per il piacere di farlo, e non perché ‘si sentono obbligate per immagine’, avrei fatto i salti mortali per esserci”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Lo scorso 14 gennaio, Beatrice Valli ha festeggiato i suoi 29 anni. Per l'occasione ha organizzato una cena in un ristorante di Milano con amici e parenti. Assente la sorella minore Ludovica, che è poi stata attaccata su Instagram da alcuni haters per non aver partecipato alla serata. L'influencer ha deciso di rispondere, spiegando i rapporti con la sorella e il motivo della sua assenza.

Perché Ludovica Valli non era al compleanno della sorella Beatrice

Ludovica Valli non ha partecipato alla festa di compleanno della sorella maggiore Beatrice. La sua assenza ha scatenato gli haters sui social, che l'hanno accusata di essere falsa perché non è riuscita a partecipare alla serata. L'influencer, mamma di Otto, ha voluto rispondere spiegando in che rapporti è con le sorelle Beatrice ed Eleonora:

Il 90% delle volte non so nemmeno io quando si vedono le mie sorelle, lo scopro tramite due storie di Instagram proprio come voi. Proprio perché, come ha detto Beatrice, ‘loro sono più legate’. Quindi io la maggior parte delle volte non so proprio niente di ciò che fanno/organizzato loro. Questa è la verità. Devo continuare a parlare?

Ludovica ha poi svelato di essere venuta a conoscenza del compleanno di Beatrice solo poco tempo prima, precisando che avrebbe fatto di tutto per andarci se fosse stata invitata con il cuore e non soltanto "per immagine":

Del compleanno l’ho saputo la settimana prima, certamente… Magari se fossi invitata dalle mie sorelle per il piacere di essere invitata e non perché ‘si sentono obbligate per immagine’ avrei forse fatto i salti mortali per esserci. Non sono andata alla festa di compleanno di mia sorella, e allora? Disturba a qualcuno di voi questo? Per quale motivo? Vi sto dando fastidio? A me non sembra proprio, anzi.

Il rapporto tra Ludovica Valli e le sorelle Beatrice ed Eleonora

Non è un mistero che Beatrice e Ludovica Valli non siano particolarmente unite, pur non avendo mai litigato. Lo aveva raccontato la neo 29enne qualche tempo fa, spiegando: "Voglio precisare che io e Ludovica non abbiamo litigato ma che sono molto più unita e legata a mia sorella Eleonora. Questo non significa che non ci sia per l’una o per l’altra o che non ci sia rispetto”.

E dopo l'assenza dal compleanno di Beatrice, Ludovica ha precisato la sua posizione: "Io non vivo di apparenza. Non l'ho mai fatto. A me non frega proprio nulla. Se vivessi di apparenza sarei stata lì in prima fila forse". Poi ha spiegato cosa è accaduto quella sera:

Mia madre la vedo ogni settimana, mia nonna ogni volta che rientriamo a Reggio Emilia. E se vogliamo dirla tutta per le feste di Natale era con me la mia mamma, sono l'unica che l'ha vista. Perché? Cose nostre personali. Meglio non dire altro. Perché parlate se non sapete nulla? Ieri sera abbiamo trovato traffico e siamo arrivati tardi a casa, i bambini a chi li lasciavo? Allo spirito santo? Dopo due giorni via, li porti ad una festa fino a tardi che già siamo arrivati a Milano tardi? Solo perché non ero a una festa di compleanno cosa significa?