Beatrice Valli incinta? La frecciata della sorella Ludovica: “Se fosse, lo scopriremo insieme” Ludovica Valli lancia quella che sembrerebbe essere una frecciatina alla sorella Beatrice a proposito di una presunta quarta gravidanza. Alle follower ha detto: “Dice che è il lattosio. Se fosse incinta, lo sapremo insieme”.

A cura di Stefania Rocco

Il rapporto tra Beatrice e Ludovica Valli ha spesso incuriosito follower e non solo. Entrambe ex di Uomini e Donne, oggi tra le influencer più seguite in Italia, non hanno mai nascosto di avere attraversato alti e bassi nel loro rapporto. Un litigio importante vero e proprio non sembrerebbe mai esserci stato, entrambe sono state presenti l’una per l’altra nei momenti importanti. Eppure capita che, spesso a distanza, si scambino quelle che sembrerebbero essere delle frecciatine. Come in quest’ultimo caso, firmato dalla giovane Ludovica.

La presunta quarta gravidanza di Beatrice

Da qualche giorno, sui social, sono cominciati a circolare una serie di pettegolezzi relativi a una eventuale quarta gravidanza di Beatrice arrivata a qualche mese dal matrimonio con Marco Fantini. Un’indiscrezione che, per il momento, la diretta interessata non ha commentato, limitandosi a raccontare di un trascurabilissimo – e praticamente inesistente – gonfiore dovuto a un’intolleranza al lattosio.

Il commento di Ludovica Valli

In risposta alla domanda di una follower che le aveva chiesto notizie circa la presunta quarta gravidanza della sorella (anche Ludovica è incinta e in attesa del secondo figlio), la giovane si è concessa una battuta caustica. “Ma quindi tu e tua sorella partorirete nello stesso anno? Che bello”, le avevano chiesto. Domanda cui Ludovica ha risposto così: “Che io sappia, non è incinta. Dice che è il lattosio, quindi stiamo a ciò che dice lei. Nel caso fosse incinta, sono felice per lei. In ogni caso, tranquille, perché se è davvero incinta lo verremo a sapere forse praticamente insieme”. Parole che sottintendono che, laddove si trattasse davvero di una nuova gravidanza in arrivo, difficilmente Beatrice sceglierà di condividere la notizia con la sorella prima di renderla pubblica.