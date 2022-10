Ludovica Valli rivela il sesso del suo secondo bebè con un video: “È un maschio” Ludovica Valli ha annunciato con un video pubblicato su Instagram il sesso del suo secondo bebè, si tratta di un bel maschietto.

A cura di Ilaria Costabile

Ludovica Valli ha annunciato con un tenerissimo video su Instagram il sesso del bebè che porta in grembo, si tratta di un maschietto. La piccola Anastasia, quindi, avrà ben presto un fratellino a farle compagnia, non manca molto, dato che il piccolo dovrebbe nascere all'inizio del 2023.

Ludovica Valli e il video del gender reveal

Un video tenerissimo quello pubblicato dall'influencer e che ha coinvolto tutta la famiglia, in cui si vede pancione in primo piano, sul quale Ludovica Valli disegna un cuore con della pittura, accanto al quale fa stampare anche la manina della piccola Anastasia. Il video è interamente in bianco e nero, finché d'improvviso non riacquista colore e i disegni sono di un bel blu acceso. Insomma, in famiglia arriverà un maschietto.

L'annuncio della gravidanza

Era lo scorso agosto quando Ludovica Valli ha pubblicato su Instagram un breve video che la ritrae con la piccola Anastasia e il suo compagno Gianmaria Di Gregorio. La bambina guarda con curiosità le rotondità della mamma, che così ne ha approfittato per annunciare la seconda gravidanza:

Arriverà un fratellino/sorellina per Anastasia. Il mio cuore esplodeva già per la nostra Anastasia, ora non ve lo so spiegare…è un qualcosa di inspiegabile ciò che stiamo provando da tre mesi a questa parte. Dietro questo pancino, come per il pancino della nostra prima meraviglia Anastasia, c’è una storia incredibile: tante “battaglie”, tantissime lacrime, urla, abbracci forti da toglierci il fiato, poi trasformati nel nostro secondo miracolo.

L'influencer ha dichiarato che, come per la prima gravidanza, anche con il secondo bebè ha attraversato dei momenti non semplici, infatti l'annuncio è arrivato solo al terzo mese: "Il destino ha voluto che affrontassero lo stesso percorso per arrivare" ha scritto su Instagram, dicendosi emozionata e felice per questo nuovo bebè che andrà ad allargare la famiglia.