Drag Race Italia, nella seconda puntata del 27 ottobre ospiti Nancy Brilli e Ludovico Tersigni È disponibile dal 27 ottobre la seconda puntata di Drag Race Italia, il reality di Discovery+. Tante nuove prove per le concorrenti e due giudici aggiuntivi: Nancy Brilli e Ludovico Tersigni.

A cura di Andrea Parrella

È partita nei giorni scorsi la seconda edizione di Drag Race Italia, lo show di Discovery in cui le drag queen si sfidano tra loro esibendosi davanti ai giudici fissi Priscilla, Chiara Francini e Tommaso Zorzi. Dopo la partenza del 20 ottobre, a partire dal 27 ottobre è disponibile la seconda puntata dello show, in esclusiva sulla piattaforma discovery+.

Gli ospiti della seconda puntata di Drag Race

Per questa seconda puntata il bancone della giuria di Drag Race Italia farà spazio anche a due ospiti d’eccezione: Nancy Brilli e Ludovico Tersigni. Saranno loro ad aggiungersi alla squadra di giudici fissiper giudicare le performance delle partecipanti. La gara, intanto, prosegue. Nove le concorrenti rimaste, dopo l’eliminazione di Narciso che nella prima puntata ha dovuto abbandonare il main stage, vedendo così infrangersi il sogno di diventare la prima “Italia’s First Drag Superstar”. Ci sono Aura Eternal, La Diamond, Gioffrè, Nehellenia, Obama, Panthera Virus, La Petite Noire, Skandalove e Tanissa Yoncè.

Brilli e Tersigni ospiti della seconda puntata

Le prove della seconda puntata di Drag Race Italia

In questa seconda puntata le drag queen si sfideranno in una "Mini-challenge: Drag comanda colore". Il l mantra sarà “drag colorata – drag fortunata”. Nella Maxi-Challenge, invece, saranno alle prese con una prova di recitazione, proponendo un grande classico della tradizione di Drag Race: la Telenovela. Poi tutte pronte poi per la sfilata, durante la quale le concorrenti porteranno sul palco un outfit ispirato a un fiore e creare tutte insieme, idealmente, un grande prato fiorito.

Leggi anche Non sono una signora, su Rai2 in prima serata i vip giocano a diventare drag queen

La versione italiana ispirata a RuPaul's Drag Race

Sbarcato in Italia nel 2021, Drag Race è basato sul format del programma statunitense RuPaul's Drag Race, uno dei programmi più popolari oltreoceano, soprattutto perché capace di mostrare le sfaccettature non solo di una comunità, ma di quella che è considerata una vera e propria forma d'arte. La prima edizione italiana aveva fatto discutere ed era diventata un piccolo caso, pochi giorni fa, in un'intervista a Fanpage.it, Tommaso Zorzi aveva parlato così di questa seconda edizione: