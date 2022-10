Vincenzo Malinconico – avvocato d’insuccesso, anticipazioni seconda puntata del 27 ottobre Le anticipazioni della seconda puntata di Vincenzo Malinconico, in onda giovedì 27 ottobre, alle ore 21:25 su Rai1. Nei nuovi episodi della fiction con Massimiliano Gallo, continuano le ricerche sull’assassino di Brooke.

Le anticipazioni della seconda puntata di Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso, in onda giovedì 27 ottobre, alle ore 21.25 su Rai1. Nei nuovi episodi della fiction con Massimiliano Gallo, Denise Capezza e Teresa Saponangelo emergeranno nuovi conflitti sentimentali mentre l'avvocato Malinconico resterà concentrato per tenere fede alla sua promessa: scoprire chi ha ucciso la piccola Brooke. Si troverà ancora una volta, come alleato fondamentale, l'eccentrico Tricarico, il camorrista più strano della storia della malavita.

Vincenzo Malinconico, anticipazioni seconda puntata del 27 ottobre

Nel primo dei due episodi in onda giovedì 27 ottobre della fiction "Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso", dal titolo "Tango ucraino", Vincenzo Malinconico accompagna in questura il suo vicino di casa, Giustino Talento (Giacomo Rizzo), preoccupato per la scomparsa della giovane moglie ucraina Lulla. Un taglio sulla mano di Giustino, però, insospettisce il commissario. La polizia perquisisce l'appartamento della coppia rilevando delle macchie di sangue e dispone il fermo di Giustino, che continua a proclamarsi innocente.

Vincenzo Malinconico chiede aiuto a suo figlio Alf

Vincenzo Malinconico si ritrova a scavare quindi nell'ambiente frequentato dalla donna e, grazie anche ai contatti del figlio Alf, il quale come sappiamo sta girando una serie di documentari sui bassifondi di Napoli, appunta i propri sospetti su Ante, il fratello della donna al quale lei consegnava del denaro sottratto a Giustino e fa scarcerare quest'ultimo. Ma la soluzione del caso è ancora lontana.

Il secondo episodio della puntata del 27 ottobre

Il secondo episodio della puntata del 27 ottobre si chiama invece "I frigoriferi degli uomini soli". Vincenzo Malinconico va a casa di Dylan, fidanzato di Brooke, il quale dopo la morte della fidanzatina è scomparso da diversi giorni. Conoscerà Yvonne, sorella del ragazzo, che lo metterà al corrente della cattiva condotta di suo fratello e del rapporto turbolento con Brooke.