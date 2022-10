Vincenzo Malinconico, Avvocato d’insuccesso: cast, trama e puntate della fiction con Massimiliano Gallo Da giovedì 20 ottobre su Rai1 inizia la nuova fiction di Rai1 “Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso”. Il protagonista è un personaggio nato dai romanzi di Diego De Silva ed è interpretato da Massimiliano Gallo.

La nuova serie televisiva "Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso" inizia giovedì 20 ottobre su Rai1. Il protagonista, Vincenzo Malinconico, è un personaggio immaginario nato dai romanzi di Diego De Silva interpretato da Massimiliano Gallo. La serie si compone di otto episodi suddivisi in quattro puntate. I romanzi che hanno fatto da spunto per la prima stagione sono "Non avevo capito niente" (2007), "Mia suocera beve" (2010), "Divorziare con stile" (2017). Vincenzo Malinconico è un avvocato civilista, semi-disoccupato, semi-divorziato e semi-felice che non riesce mai a raggiungere la sufficienza in quello che fa. È un personaggio che affronta con filosofia la vita e anche quando perde, e accade spesso, riesce sempre a trovare un modo per sorridere. È un perdente di talento, non è un fallito: c'è una bella differenza.

Le anticipazioni della seconda puntata del 27 ottobre

La seconda puntata di "Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso" va in onda il 27 ottobre su Rai1 e prevede due episodi. Il primo è intitolato "Tango ucraino". Vincenzo Malinconico accompagna in questura il suo vicino di casa, Giustino Talento (Giacomo Rizzo), preoccupato per la scomparsa della giovane moglie ucraina Lulla. Un taglio sulla mano di Giustino, però, insospettisce il commissario. La polizia perquisisce l'appartamento della coppia rilevando delle macchie di sangue e dispone il fermo di Giustino, che continua a proclamarsi innocente.

Massimiliano Gallo e Denise Capezza

Il secondo episodio della puntata del 27 ottobre si chiama invece "I frigoriferi degli uomini soli". Vincenzo Malinconico va a casa di Dylan, fidanzato di Brooke, il quale dopo la morte della fidanzatina è scomparso da diversi giorni. Conoscerà Yvonne, sorella del ragazzo, che lo metterà al corrente della cattiva condotta di suo fratello e del rapporto turbolento con Brooke.

Il cast di Vincenzo Malinconico, attori e personaggi

Il cast di "Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso" vede – oltre al protagonista Massimiliano Gallo – la presenza di Denise Capezza nel ruolo di Alessandro Persiano, di Francesco Di Leva nel ruolo di Tricarico, Teresa Saponangelo nel ruolo di Nives, Giovanni Ludeno nel ruolo di Espedito Lenza, Luca Gallone nel ruolo di Benny La Calamita, Chiara Celotto nel ruolo di Alagia, Francesco Cavallo nel ruolo di Alfredo, Ana Caterina Morariu nel ruolo di Veronica Starace Tarallo, Giacomo Rizzo nel ruolo di Giustino Talento, Lina Sastri nel ruolo di Assunta, Michele Placido nel ruolo di Ugo Maria Starace Tarallo, Gianfelice Imparato nel ruolo di Romolo Sesti Orfeo e Carlo Massarini nel ruolo di Mister Fantasy.

Giacomo Rizzo e Massimiliano Gallo

La trama della fiction di Rai 1

Vincenzo Malinconico è un avvocato semi-disoccupato, un marito semi-divorziato ed è un filosofo naturale. È capace di dire cose grosse con l'aria di chi spara solo fesserie e di affrontare la camorra come l'amore con la stessa stralunata forza. È un uomo che si occupa di contenziosi minori come civilista, portando a casa molto spesso più sconfitte che vittorie. Vincenzo Malinconico è un perdente, non è un fallito: c'è una bella differenza. Precario professionale come in amore: Nives, ex moglie, è una psicologa affermata che lo ha lasciato da tempo per sposare un architetto, che però tradisce continuamente proprio con il suo ex. Insieme hanno due figli, Alfredo (18) e Alagia (22), e vorrebbero ricominciare ma non riescono anche perché lui inizia una relazione con l'avvocato più corteggiato del tribunale, la bella Alessandra Persiano. Rassegnato ormai all’ozio delle giornate tutte uguali, Malinconico viene chiamato d’ufficio a difendere un certo Mimmo ‘O Burzone, squallido macellaio di camorra. E la sua vita comincia a cambiare.

La prima puntata di Vincenzo Malinconico del 20 ottobre

La prima puntata di "Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso" va in onda il 20 ottobre su Rai1 e prevede due episodi. Il primo è intitolato "Un avvocato d’insuccesso", il secondo episodio è intitolato "Non avevo capito niente". Nel primo episodio facciamo la conoscenza di Vincenzo Malinconico, un modesto avvocato civilista che viene nominato d'ufficio per assumere la difesa di Domenico Fantasia detto Mimmo ‘o Burzone, accusato di essere becchino della camorra. Intenerito dalla figlia di lui, di nome Brooke, Malinconico accetta di difendere il camorrista. Proprio in tribunale, Vincenzo incontra Alessandra Persiano, l’avvocatessa più corteggiata del tribunale, che si mostra attratta dalle sue timidezze. Nel secondo episodio, Malinconico riesce a ottenere la scarcerazione di Burzone, ma scopre subito che c'è qualcosa destinato ad andare storto. L'uomo, infatti, verrà arrestato pochi giorni dopo in flagranza di reato: la scarcerazione era solo una strategia per prenderlo con le mani del sacco. Malinconico incassa così un altro fallimento ma nel frattempo viene raggiunto da una tragica notizia: hanno assassinato Brooke.

Massimiliano Gallo e Teresa Saponangelo

Dove è stata girata la fiction di Rai1 con Massimiliano Gallo

La serie "Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso" è stata prodotta da Rai Fiction in collaborazione con Viola Film. Le riprese sono avvenute in Campania, tra Salerno e la Costiera amalfitana.

I libri di Diego De Silva che hanno ispirato la nuova fiction di Rai1

I romanzi che hanno ispirato la serie sono in tutto tre "Non avevo capito niente" (2007), "Mia suocera beve" (2010) e "Divorziare con stile" (2017); ma i romanzi della serie dedicata a Malinconico sono in tutto sette e comprendono oltre ai tre già citati: "Sono contrario alle emozioni" (2011), "Arrangiati, Malinconico" (2013), "I valori che contano (avrei preferito non scoprirli)" (2020) e l'ultimo "Sono felice, dove ho sbagliato?" (2022) già pubblicato con la fascetta che rimanda proprio alla serie tv di Rai1.

Quante puntate sono e come vederle in replica e streaming su RaiPlay

Sono otto gli episodi di questa prima stagione di "Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso", divisi in quattro prime serate. È possibile vedere gli episodi in diretta su Rai1 oppure in diretta streaming sul sito di Raiplay, dove è possibile rivedere anche tutte le repliche. Ecco quante puntate sono e quando andranno in onda.