Dove è stato girato Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso, i luoghi della fiction con Massimiliano Gallo Dal 20 ottobre 2022 su Rai1 arriva la nuova serie “Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso” con Massimiliano Gallo, la storia di un antieroe ambientata tra Salerno e la Costiera amalfitana.

Massimiliano Gallo nella nuova fiction di Rai 1 "Vincenzo Malinconico – avvocato d’insuccesso"

La nuova fiction "Vincenzo Malinconico – Avvocato d'insuccesso" arriva su Rai1 in prima serata dal 20 ottobre 2022 con Massimiliano Gallo come protagonista. La serie, tratta dai romanzi di Diego De Silva, racconta le vicende di un avvocato impacciato sul lavoro e con le donne. Lina Sastri interpreta l'ex suocera dell'avvocato mentre Teresa Saponangelo è la sua ex moglie. Vincenzo Malinconico – avvocato d'insuccesso è la storia di un antieroe: "Mi debilitano i faccia a faccia con me stesso, specie quando ha ragione quell'altro", è una delle frasi che pronuncia spesso il protagonista. La serie ambientata principalmente tra Salerno e la Costiera amalfitana. Vediamo tutte le location della nuova fiction di Rai1.

Massimiliano Gallo è l’avvocato Vincenzo Malinconico

Le location a Salerno

Precario sul lavoro e nella vita privata, Vincenzo Malinconico, interpretato da Massimiliano Gallo, è il protagonista della nuova fiction di Rai 1 in onda dal 20 ottobre 2022 in prima serata. Vincenzo Malinconico è un avvocato, personaggio frutto della penna dello scrittore napoletano Diego De Silva e raccontato nella serie prodotta da Rai Fiction con Viola Film, con regista Alessandro Angelini. La fiction è stata girata molto a Salerno.

Una scena di Vincenzo Malinconico in tribunale

Come avvocato, Vincenzo Malinconico si trova spesso a frequentare le aule e i corridoi del Palazzo di Giustizia e in varie scene è possibile riconoscere il Tribunale di Salerno. Della città campana nella serie si vede anche l'iconico lungomare con l'avveniristica Stazione Marittima progettata dall'archistar Zaha Hadid, il centro storico di Salerno, il chiostro del Duomo e la Villa Comunale.

Il lungomare di Salerno nella nuova fiction di Rai1 Vincenzo Malinconico – avvocato d’insuccesso

Le scene girate in Costiera Amalfitana

La nuova fiction di Rai1 "Vincenzo Malinconico – Avvocato d'insuccesso" racconta le vicende lavorative, private e sentimentali dell'avvocato Vincenzo Malinconico. Le scene della serie sono state girate non solo a Salerno ma anche in Costiera Amalfitana e si riconoscono i pittoreschi comuni di Cetara e Vietri tra le ambientazioni.

Un palazzo della Costiera Amalfitana nella fiction Vincenzo malinconico

I set in altre località della Campania

Non solo Salerno e la Costiera Amalfitana, tra i set per la nuova serie "Vincenzo Malinconico – Avvocato d'insuccesso" su Rai1 si nota anche la cittadina metelliana di Cava de’ Tirreni e i comuni di Nocera Inferiore e Nocera Superiore con le loro stratificazione di epoca etrusca.