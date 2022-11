Vincenzo Malinconico – avvocato d’insuccesso, anticipazioni ultima puntata del 10 novembre Le anticipazioni dell’ultima puntata di Vincenzo Malinconico, in onda giovedì 10 novembre, alle ore 21:25 su Rai1. Nei nuovi episodi della fiction con Massimiliano Gallo e Denise Capezza, emerge un nuovo scenario per l’avvocato.

Le anticipazioni della quarta e ultima puntata di Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso, in onda giovedì 10 novembre, alle ore 21.25 su Rai1. In questi nuovi ultimi episodi della fiction con Massimiliano Gallo, Denise Capezza e Teresa Saponangelo si arriva alla fondamentale svolta della principale linea narrativa che conduce all'assassino di Brooke. Intanto, proseguono le diatribe sentimentali del nostro avvocato, diviso tra Alessandra Persiano e le lusinghe di Veronica Starace Tarallo. "Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso" è diretto da Alessandro Angelini e tratto liberamente dai romanzi di Diego De Silva.

Alessandra Persiano si allontana da Vincenzo Malinconico

Nel primo episodio dell'ultima puntata di Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso, Teicheué è braccato e messo sotto torchio dagli inquirenti, ma si ostina a ripetere d'essere stato incastrato. Toccherà a Vincenzo Malinconico difenderlo. L'avvocato si ritrova in una fase delicata del suo rapporto con Alessandra Persiano. Tutto sembrava procedere serenamente quando l'arrivo di Alf riaccende le insicurezze della donna, che accarezza l'idea di accettare l'importante proposta di lavoro giunta da uno studio legale di Milano.

Veronica Starace Tarallo, una nuova donna per Malinconico

In questo scenario, Vincenzo si ritrova all'improvviso contattato dalla seducente Veronica Starace Tarallo, bella moglie di un avvocato molto potente, che gli chiede di assisterla nella sua causa di separazione dal marito. L'avvocato Starace Tarallo, determinato a vincere la causa di separazione, offre a Malinconico una grossa somma di denaro in cambio della sua rinuncia alla difesa. Questo sarà l'ultimo episodio di questa prima stagione di "Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso", che è possibile recuperare interamente su RaiPlay in streaming.