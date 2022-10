Gf Vip, Sonia difende Daniele, a Elenoire: “Sfoghi la tua rabbia su chi non ti corrisponde” La puntata del Grande Fratello Vip del 27 ottobre si apre con la lite tra Elenoire Ferruzzi e Daniele Dal Moro. Sonia Bruganelli lo difende: “Sfoghi la tua rabbia su chi non ti corrisponde”.

A cura di Stefania Rocco

La puntata del GF Vip del 27 ottobre si è aperta con uno degli argomenti più caldi della settimana: la lite tra Elenoire Ferruzzi e Daniele Dal Moro. Alfonso Signorini, conduttore del programma, ha voluto chiedere a Elenoire il motivo della rabbia manifestata nei confronti di Daniele. “A tutti noi è capitato di non essere corrisposti in amore e questo avviene indipendentemente dagli orientamenti sessuali. Non è che tu ogni volta devi legare il fatto che prendo il palo di una persona al fatto che sei transessuale”, ha puntualizzato il presentatore. Elenoire ha quindi replicato: “Bisogna trovarsi nei panni di una transessuale prima di poter dire determinate cose. Queste cose le vivo sulla mia pelle quotidianamente da anni. È un dolore e una grandissima sofferenza. Può succedere si prendano dei pali, ma per le donne come me è tutto più complicato”. Alfonso ha però toccato il punto della questione e chiesto: “Perché parti per la tangente come se fossi un’adolescente di 13 anni?”. “Sfido chiunque a essere una persona cui l’amore viene sempre negato, sfido chiunque a non attaccarsi a delle affettuosità”, ha ribattuto Ferruzzi.

Daniele Dal Moro: “Non ho illuso Elenoire”

“Non credo di avere illuso Elenoire. Mi sono comportato nel migliore dei modi, cercando di non essere frainteso”, ha spiegato Daniele prendendo la parola e spiegando la sua presa di posizione, “Mi sono accorto che Elenoire si è affezionata in maniera particolare a me. Ho cercato anche di essere distaccato nei miei confronti. In genere, quando siamo in giardino, chiamo qualcuno in maniera da non restare da soli io e lei. A Elenoire voglio bene, mi sembra sbagliato distaccarmi completamente. Ho cercato di fare quello che potevo per dimostrare il mio affetto senza accendere delle attenzioni”.

Sonia Bruganelli: “Se Daniele Dal Moro non avesse considerato Elenoire, lo staremmo attaccando”

A difendere Daniele è stata l’opinionista Sonia Bruganelli: “Elenoire dentro ha tantissima rabbia per cose che vorrebbe diverse. Anche come ha scelto di rappresentarsi, di trasformarsi, è significativo. Daniele è stato molto aperto ma anche molto leale. Se avesse fatto il contrario, se l’avesse allontanata, probabilmente staremmo qui a dire che visto che Elenoire non è una bella fi*a nell’accezione classica…”. “No, tesoro. Io lo sono eccome”, l’ha interrotta Elenoire e quest’ultima, mettendo d’accordo il pubblico del programma, ha quindi replicato: “E allora se sei così bella e piacente, non capisco perché hai dentro questi mostri. Ci sono donne transessuali che scelgono un’estetica diversa dalla tua. Hai tutto il diritto di amare e di essere amata ma non puoi trattare così un ragazzo. Se fosse stato mio figlio, ti avrei aspettato fuori per dirti ‘ma che male ti ha fatto questo ragazzo?’. Non puoi buttare la tua rabbia sugli uomini che non rispondono al tuo interesse nella maniera in cui vorresti”. “Ognuno sfoga la sua rabbia come vorrebbe”, ha concluso Ferruzzi.