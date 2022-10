Daniele Dal Moro stufo di Elenoire Ferruzzi: “Non mi parla? Come vuole, non sono il suo badante” Al Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro è apparso esasperato dalla rabbia che Elenoire Ferruzzi prova nei suoi confronti, dopo avere appreso che lui la vede solo come un’amica.

A cura di Daniela Seclì

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Al Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro ha confidato ad Antonino Spinalbese di essere stufo del comportamento di Elenoire Ferruzzi. La donna, in queste ore, ha un diavolo per capello, dopo avere appresso che il concorrente la considera solo un'amica. Dal Moro ha provato a chiarire, poi, ha gettato la spugna:

Io sono andato in camera e le ho detto: "Cosa succede?" e lei: "Non rivolgermi più la parola". Le ho chiesto perché e mi ha detto che non mi parla. Uno, due, tre, quattro volte, poi le ho detto: "Ascolta, fai quello che vuoi". Cosa vuoi che le dica. Cosa devo fare.

Daniele Dal Moro non sente di avere sbagliato con Elenoire Ferruzzi

Daniele Dal Moro ritiene di non avere illuso Elenoire Ferruzzi e, evidentemente ormai esasperato dalla situazione, ha rimarcato di non essere andato al Grande Fratello per fare da badante a qualcuno: "Non penso di avere fatto niente di male. Io non è che sono qua per fare da badante a qualcuno. Dopo un po' mi stufo. Io quando ho la luna storta mica vado da lei. Faccio fatica a darmi una mano da solo".

Il concorrente del GF Vip: "Mi tocca parlare di questa roba"

Antonino Spinalbese gli ha fatto notare che Elenoire Ferruzzi sembra essersi affezionata a lui. Ma Daniele Dal Moro ha tagliato corto e ha dimostrato di non avere nessuna voglia di toccare l'argomento nella puntata del reality di giovedì 27 ottobre:

Sì ho capito, però cosa devo fare. Non parlarci più? Facendo così è questo che ottiene. Oppure ti tratto alla pari degli altri se non meno. Mi ha detto che era incaz**ta, io non sono andato lì ogni tre secondi. Già il fatto che giovedì mi tocca parlare di queste cose… Giovedì dovrò parlare di questa roba e non so che cosa dire. Io cerco di essere delicato, ma si è incaz**ta anche perché ho detto che è protettiva.

