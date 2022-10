Daniele Dal Moro spegne i sogni romantici di Elenoire Ferruzzi: “Per me è un’amica, non c’è niente” Daniele Dal Moro fa chiarezza a proposito del suo rapporto con Elenoire Ferruzzi e, di fronte alle domande di Giaele De Donà, risponde di non ricambiare l’interesse romantico della coinquilina: “Per me è un’amica”.

Daniele Dal Moro non ricambia l’interesse romantico di Elenoire Ferruzzi. Lo ha chiarito qualche ora fa nella Casa del Grande Fratello Vip anche in risposta a quanto accaduto nel corso della diretta del reality show del 24 ottobre. Il gieffino si è reso pienamente conto dei sentimenti di Ferruzzi nei suoi confronti e, in risposta alle domande di Giaele De Donà, ha deciso di essere chiaro per evitare futuri fraintendimenti.

Daniele Dal Moro confessa a Giaele di non ricambiare i sentimenti di Elenoire

Parlando con Giaele, Daniele ha ammesso di essersi accorto dell’interesse di Elenoire che, tuttavia, non ricambia allo stesso modo: “Io cerco di essere chiaro nei comportamenti e negli atteggiamenti, faccio in modo che le cose non vengano travisate. Poi, non sono scemo, mi sono accorto che Elenoire si è affezionata a me ma non mi va di…che devo fare? Non parlare più con lei? Anche per me è importante qua dentro ma faccio in modo…Lei la mattina vorrebbe un abbraccio o un bacio e io è più facile che abbracci un’altra persona che lei. Perché se lo faccio con lei, non faccio il suo bene. Lei si arrabbia, mi prende a parole ma va bene”. Giaele ha provato quindi a vederci chiaro, chiedendogli conto di determinati atteggiamenti: “Ho visto che le avevi dato un bacio a stampo, che l’avevi imboccata con una banana. Per te non c’è niente?”. Ma Dal Moro non ha tentennato: “No, assolutamente. Per me è un’amica”.

Daniele: “Non mi va di troncare il rapporto con Elenoire”

“Ma anche le frasi ‘Sei il mio Grande Fratello’ o ‘Vieni via con me…’. Mi ha detto che quando eri in crisi, le hai chiesto di venire via con te”, ha chiesto ancora Giaele, domanda cui Daniele ha risposto così: “Ma forse era ‘Vai via anche tu’. Ti garantisco che sono sereno. So che qualsiasi cosa faccio, lei si lega di più ma non mi va di troncare i rapporti con lei o limitarli al minimo. Mi diverto, è una persona intelligente con cui mi piace parlare”. La donna gli ha quindi consigliato di fare chiarezza anche per evitare eventuali fraintendimenti e il ripetersi di liti come quella con Nikita Pelizon: “Cerca di mettere le cose in chiaro perché ti assicuro che lei non l’ha capito” (qui il video).