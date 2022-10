Elenoire Ferruzzi attacca Nikita: “La rovino, si rifaccia il naso perché sembra Pippo Franco” Furioso attacco di Elenoire Ferruzzi contro Nikita Pelizon al termine della puntata del GF Vip del 24 ottobre. “Si rifaccia il naso che sembra Pippo Franco”, ha detto riferendosi alla coinquilina.

A cura di Stefania Rocco

Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il confessionale della Casa del Grande Fratello Vip è stato testimone di un furioso attacco di Elenoire Ferruzzi contro Nikita Pelizon. Già nel corso della diretta del 24 ottobre, la nota influencer romana si era scagliata contro la modella, accusandola di manifestare attenzione eccessive nei confronti degli uomini della Casa. A scatenare la sua rabbia sarebbe stato l’avvicinamento di Pelizon a Daniele Dal Moro, imprenditore a cui Elenoire ha già manifestato il suo interesse. Circostanza smentita da quest’ultima che ha parlato di una semplice amicizia.

Lo sfogo di Elenoire Ferruzzi nel confessionale

“Non ho detto che è a caccia di uomini”, aveva detto in puntata Elenoire, “Ho semplicemente detto che se c’è qualcuno che sa che a un’altra piace, lei gli si fionda addosso”. Un’accusa che aveva spinto Patrizia Rossetti a ribellarsi per difendere Nikita. Subito dopo la puntata, Elenoire in confessionale è stata ancora più precisa: “Io non mi metto in mezzo in discussioni di mozzarelle, i piatti, la spesa, non me ne frega nulla. Ma se tu mi pesti la coda e fai apposta a mettere gli occhi sulla cosa sulla quale li ho messi io, ti rovino. Ma vai a rifarti quel naso che sembri Pippo Franco. Perché ci prova e punto” (qui il video).

Elenoire su Daniele Del Moro: “È mio e basta”

L’interesse di Elenoire nei confronti di Daniele è ormai certo. Lo stesso Dal Moro ne è consapevole. Sempre dopo la puntata, Ferruzzi aveva confermato di essersi legata al coinquilino ammettendo la sua cotta di fronte ad Antonino Spinalbese: “Lei lo fa di proposito per darmi fastidio. Si avvicina a Daniele e mi guarda. Lui è mio! E non facesse la santa che non lo è per nulla. Basta non mi trattengo più è la verità lei è così e fa la santarellina. Può fare quello che vuole con gli altri, ma con lui no! Non sa quello che gli aspetta. Lui è mio e basta sia chiaro. Orietta ha detto che io sono come il suo gatto con il topo, l’ha detto in puntata”. Parlando di Daniele aveva aggiunto: “Sa che mi dà fastidio e lui parlava ancora con questa, fino a quando non gli butto una sdraio addosso”. Poco dopo, con un gesto che he generato l’indignazione del pubblico del GF, la donna a ha sputato a terra subito dopo il passaggio di Nikita.