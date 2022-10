GFVip, Pamela Prati si scaglia contro Patrizia Rossetti: “Sei la diva delle pentole” Pamela Prati e Patrizia Rossetti si sbeffeggiano a vicenda, e il loro battibecco finisce anche in puntata.

A cura di Ilaria Costabile

Non possono mancare i battibecchi nella puntate del Grande Fratello Vip e anche in diretta riemergono dissapori che in questi giorni hanno animato le donne della Casa, in particolare Pamela Prati e Patrizia Rossetti. Tra le due dive c'è stato uno scambio di battute piuttosto pungente che è stato commentato anche dagli altri inquilini, interrogati sulla questione da Alfonso Signorini.

La stoccata di Pamela Prati a Patrizia Rossetti

Il tutto è iniziato nei giorni scorsi, durante una sfilata, che ha visto tutte le gieffine conquistare l'attenzione indossando dei vestiti che risaltassero le loro forme. Chiamate tutte in confessionale per commentare la serata, Patrizia Rossetti rivolgendosi a Pamela Prati la prende in giro dicendole di avere un fondoschiena piatto, ma la diva del Bagaglino non l'ha presa affatto bene e invece di assecondare la battuta e riderci su, si è rivolta alla coinquilina dicendole: "Beh il tuo è pieno di cellulite". Un vero e proprio affronto, seppure goliardico, che è stato riportato anche davanti alle telecamere dove entrambe hanno commentato l'accaduto e la Prati non ha esitato a rivolgersi alla nemica in maniera ancor più pungente: "Lasciami stare che tu sei la diva delle pentole", la risposta da parte della diretta interessata è immediata: "Non lo faccio più da anni, se non sei informata sei pregata di non parlare".

Attilio Romita difende Pamela Prati

Guardando i confessionali delle altre inquiline è emerso che Pamela Prati è considerata come una diva vecchio stampo, "dei tempi che furono" come ha dichiarato Nikita Pelizon, mentre Eleonoire Ferruzzi l'ha difesa immediatamente: "Pamela è una donna eccezionale, a cui voglio molto bene, poi chi è diva non si racconta, lo è e basta". In difesa della showgirl interviene anche Attilio Romita che dice: "Dopo anni e anni in prima fila al Bagaglino, per l'amicizia con Pingitore, posso dire che il culo di Pamela merita".