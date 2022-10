Eleonoire Ferruzzi gelosa di Nikita cerca di attirare a sé Daniele Dal Moro Infastidita dalla mancanza di attenzioni da parte di Daniele e gelosa della sua complicità con Nikita, Eleonoire mette in atto una specifica strategia per attirarlo a sé. “Mi ha visto parlare con Luca, so che gli dà fastidio, lo vedo”. Carolina Marconi: “Meglio non esporsi troppo”.

A cura di Giulia Turco

Chiusa una porta, si apre un portone. Dopo aver archiviato la cotta per Luca Saltino, Eleonoire Ferruzzi ha messo le grinfie su Daniele Dal Moro che, questa volta, sembra ricambiare l’interesse, sempre stando a quanto sostiene Eleonoire. La concorrente è convinta che Daniele stia nutrendo gelosie nei suoi confronti e che sia infastidito delle attenzioni che, occasionalmente, seppur in amicizia lei dà ancora a Luca.

La strategia di Eleonoire per far ingelosire Daniele

Il nodo quella questione però è un altro: la gelosia di Eleonoire verso la complicità di Daniele e Nikita. Ecco perché, infastidita dalla mancanza di attenzioni, Eleonoire ha messo in atto una specifica strategia per attirare Daniele a sé, messa a puntino durante una conversazione con l’amica Carolina Marconi. “Ti vedo un po’ distaccata… Daniele sta dormendo di là sul divano, perché non gli dai confidenza e adesso lui sta tutto inca**ato”, nota Carolina. “Sì, lo fa perché prima stavo parlando con Luca, lo vedo che gli dà fastidio”, spiega Eleonoire. “A Luca voglio bene, ma ormai non è più quella cosa… come con Daniele. Stamattina è venuto da me appena sveglio. Secondo me ha dormito poco, è venuto da me con gli occhi gonfi”. Le due convengono sul fatto che è meglio per ora non dimostrare troppo interesse, per evitare che Daniele si senta nella posizione di potersene approfittare.

In arrivo un altro due di picche per Eleonoire

Eppure tra gli spettatori sui social, c’è chi è pronto a scommettere che Daniele Del Moro non sia affatto interessato ad Eleonoire. A testimonianza, ci sono i video delle confidenze che Daniele ha fatto ad Edoardo, chiedendogli esplicitamente di non dormire con Antonella Fiordelisi, altrimenti sarebbe finito nel letto con Eleonoire. Che sia dunque in arrivo un nuovo due di picche per la concorrente? La dinamica confermerebbe forse la volontà di rappresentare le difficoltà di Eleonoire nel trovare l'amore, ma quanto può reggere la narrazione? D'altronde una donna con il suo trascorso alle spalle, difficilmente si lascerebbe trasportare da continue infatuazioni.