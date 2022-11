Il bacio tra Daniele Del Moro e Nikita al GFVip, l’incubo di Eleonoire Ferruzzi diventa realtà Durante una serata di spensieratezza, non può mancare il tradizione gioco della bottiglia. Daniele pesca casualmente un bigliettino con il nome di Nikita, che gli regala un bacio appassionato. Di certo Eleonoire Ferruzzi non resterà a guardare a lungo.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella Casa del GFVip gli inquilini hanno trascorso una serata di giochi e divertimento. Non poteva mancare naturalmente il tradizionale gioco della bottiglia con una serie di obblighi e verità ai quali i Vipponi non hanno potuto sottrarsi. Quando è il turno di Daniele Del Moro, il concorrente gira la bottiglia e viene "obbligato" a regalare un bacio, proprio a Nikita Pelizon.

Il gioco della bottiglia tra Daniele Del Moro e Nikita

Daniele pesca un bigliettino con i nomi dei concorrenti e, guarda caso, esce il nome di Nikita. Pura casualità? Fatto sta che senza fare troppe storie, Nikita si alza dal divano e, sollecitata dai compagni, si avvicina a Daniele gettandosi tra le sue braccia. Se lei non sembra avere alcun freno inibitorio, il più imbarazzato è Daniele che, quando la regia fa partire ‘Baciami ancora‘ di Jovanotti, si sente fin troppo al centro dell'attenzione. Nikita gli porta le braccia al collo e gli regala un bacio appassionato, tra l'entusiasmo dei Vip che scherzano: "Non vediamo la lingua". Sarà l'inizio di una tenera storia tra loro?

La gelosia di Eleonoire Ferruzzi per Danile e Nikita

Ora che Eleonoire Ferruzzi è fuori dai giochi, nulla è escluso. Era stata proprio la gelosia per il rapporto tra Nikita e Daniele Del Moro a far traboccare il vaso di Eleonoire, squalificata dopo aver pronunciato frasi ingiustificabili sul conto della modella e per aver sputato a terra al suo passaggio. Nella puntata di giovedì 27 ottobre è stato il pubblico a decidere con un televoto flash l'uscita di scena di Eleonoire, dopo averla vista oltrepassare il limite. La concorrente ha sempre accusato Nikita di stare addosso agli uomini della casa, in particolare a Daniele che lei aveva intenzione di conquistare. Sul bacio ancora nessuna reazione sui social da parte di Eleonoire, che sicuramente però non resterà a guardare ancora a lungo.