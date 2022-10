Eleonoire Ferruzzi sputa a terra al passaggio di Nikita tra le risate di Antonino Spinalbese Nella notte dopo la puntata, Eleonoire compie un gesto che solleva l’indignazione dei social. Al passaggio di Nikita, sputa a terra in segno di disprezzo. “Avevo un seme in bocca”, si giustifica bonariamente, scatenando le risate di Antonino Spinalbese.

A cura di Giulia Turco

Eleonoire Ferruzzi non digerisce proprio Nikita Pelizon, ormai è ben chiaro. Complice la gelosia per le attenzioni che lei e Daniele Dal Moro si riservano, Eleonoire non nasconde un'insofferenza che sembra avere radici ben più profonde verso la concorrente. Dopo l'ultima diretta del reality, durante la notte, Ferruzzi compie un gesto che solleva immediatamente l'indignazione sui social.

Il gesto di sdegno di Eleonoire per Nikita Pelizon

Nel dopo puntata, Eleonoire si rilassa in giardino in compagnia di Antonino Spinalbese. Quando passa di lì Nikita, Eleonoire la osserva e pochi istanti dopo sputa a terra, in segno di sdegno. Il gesto suscita l'ironia di Antonino, che scoppia a ridere, ma non del pubblico che su Twitter riversa tutto il suo malcontento. "Mamma mia quanta cattiveria, gelosia, invidia, che donna cattiva, schifosa! Degrado totale!", scrivono alcuni sul social commentando il video. "Avevo un seme in bocca", si giustifica bonariamente Eleonoire, che poco dopo affronta l'argomento gelosia verso Daniele. “Può fare quello che vuole con gli altri, ma con quello no”, dice a proposito di Nikita. “Perché lui è mio e basta”.

Eleonoire è convinta che Nikita porti sfortuna

Il gesto di Eleonoire è soltanto il culmine di una serie di atteggiamenti che hanno sin da subito reso chiaro che tra le due non scorra buon sangue. Poche ore prima dell’ultima puntata, Ferruzzi aveva indirettamente accusato Nikita di aver “fatto il malocchio” a Daniele perché si era bruciato con l’acqua bollente della tisana. “Si è bruciato perché quella lì è una porta iella”, aveva ribadito parlando con i compagni. Eleonoire non tollera il suo modo di stare vicino ai ragazzi della casa. “Dimmi a chi non sta addosso. C’è qualcuno a cui non si butta addosso? Lo fa anche alle porte”. Spinalbese pensa di essere l'unico a non aver ricevuto quel trattamento. "Solo perché con te non ha potuto", sottolinea Eleonoire.