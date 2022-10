Caos al GF Vip, Elenoire Ferruzzi urla: “Con Daniele baci e toccamenti e ora stava per menarmi” Caos nella casa del Grande Fratello Vip. Daniele Dal Moro ed Elenoire Ferruzzi hanno avuto uno scontro, tra urla e accuse reciproche. Ecco il video dell’accaduto.

Caos nella casa del Grande Fratello Vip. Nella notte che precede la puntata di giovedì 27 ottobre, Elenoire Ferruzzi e Daniele Dal Moro hanno avuto un durissimo scontro, tra urla, insulti e accuse reciproche. Elenoire è ancora convinta che Daniele abbia un interesse nei suoi confronti, ma lo nasconda per vergogna. L'uomo, invece, non ha idea del motivo dell'astio della concorrente. Ecco cosa è accaduto.

Lo scontro tra Daniele Dal Moro e Elenoire Ferruzzi

Elenoire Ferruzzi ha lanciato una frecciatina a Daniele Dal Moro, invitandolo a chiedere al Grande Fratello di togliere le immagini dei suoi confessionali, perché non debba vergognarsi durante la puntata di giovedì 27 ottobre. Il concorrente, tuttavia, ha replicato:

Io non mi vergogno mai, perché sono consapevole di quello che faccio. E poi se mi tirano in mezzo è per colpa tua. Sei tu che fai i confessionali urlando, non io. Potevi parlarne direttamente con me.

Elenoire ha ribadito di non voler più parlare con lui, perché non lo merita. Daniele ha replicato che comunque avranno un confronto in puntata. E Ferruzzi: "È quello che meriti". Così, il gieffino si è spazientito:

Quello che merito? Tu con me devi stare attenta a quello che dici, perché ti assicuro che per te pietà non ce l'ho più. Ma cosa ti ho fatto? Visto che sei così brava a mettermi mer** in bocca e hai stracciato il caz**. Che ti ho fatto? Dimmi che ti ho fatto. Parla. Fai tanto finta di avere le pal** e invece non le hai. Mi urli in faccia da quattro giorni, ma vai a quel paese maleducata. L'unica cosa che sai fare è urlare. Passo le giornate a chiederti cos'hai, mi hai rotto i cog**oni. Lei urla e pensa di mettermi i piedi in testa, io urlo il doppio di lei.

Elenoire Ferruzzi, altrettanto stizzita, ha replicato: "Non urlare con me. Non voglio parlarti, ma lo capisci? Io ti ho ascoltato per giorni, tu mi avessi ascoltato una volta! Ma vai a ca**re. Ma devo parlare con uno che fa così? Ma per favore. Tu non stai bene". Alla richiesta insistente di Dal Moro di spiegare che cosa le abbia fatto, non ha replicato.

Elenoire Ferruzzi svela cosa ci sarebbe stato tra lei e Daniele Dal Moro

Elenoire Ferruzzi è convinta che Daniele Dal Moro si vergogni di ammettere il suo interesse per lei: "Io ho iniziato a fare il mio percorso a 14 anni, ne ho 46. Di queste scene ne ho viste a centinaia nei miei confronti. Se dico una cosa è quella, non sono pazza". E ha continuato:

Con lui c'è stato dell'altro, tutte le notti fino alle sei del mattino abbracciati, le cose che ho detto io a lui, non le avevo mai dette a nessuno. Lui a me e io a lui. Se c'è stato trasporto fisico? No, no quello no. Ci sono stati baci, cose, toccamenti. Gli occhi non mentono e nemmeno le sensazioni. Questo discorso va bene per Antonino e Ginevra, per me non deve andare bene. Per voi va bene, per me no. A prescindere, nessun uomo deve avere un'attrazione per me?

Casa del GF Vip nel caos, le urla di Elenoire Ferruzzi

Edoardo Donnamaria è apparso perplesso davanti all'ipotesi di un interesse da parte di Daniele Dal Moro nei confronti di Elenoire Ferruzzi, così la donna ha iniziato a urlare gelando i concorrenti:

Perché dovete mettere in dubbio la veridicità di quello che dico? È già la seconda volta che lo fate. Dovete sempre mettere in dubbio quello che io sto dicendo. Ma caz**, tutte le volte, è già la seconda volta, mettete in dubbio quello che io dico. Questa è una cosa che mi fa diventare pazza. Allora perché io non metto in dubbio il rapporto che Edoardo ha con Antonella? A me a priori deve essere messo in dubbio. Perché? Non me ne frega, voi lo fate a prescindere.

Finita la sfuriata, si è confidata con Amaurys: "Ho urlato finora. Non io, quell'altro. Me ne ha dette di ogni. Ha urlato, mi ha inveito contro. Un altro po' e mi menava. C'è mancato poco".

Infine, Daniele Dal Moro ha confermato di essere in pace con se stesso: "La mia versione è la realtà. Io non ho mai avuto un atteggiamento sbagliato nei suoi confronti. Il modo in cui mi sono comportato non è fraintendibile da nessuna persona. Tanto meno da lei. Se ce l'hai con me, una persona ti chiede cos'hai, non mi dici che non hai voglia di parlare urlando. Continua a fare le frecciatine, fino a quando uno perde la pazienza. L'unico modo per farsi rispettare da lei è alzare la voce, altrimenti lei ti urla sopra e pensa di avercela vinta".