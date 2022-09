Elenoire Ferruzzi fa pace con Luca Salatino dopo la lite: “Non riesco a fare il GF se non ci sei tu” Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino hanno fatto pace dopo la lite dei giorni scorsi nella casa del Grande Fratello Vip. I due concorrenti si sono stretti in un abbraccio e l’ex tronista di Uomini e Donne si è scusato per i toni usati.

A cura di Elisabetta Murina

Nella casa del Grande Fratello Vip tra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino sembra essere tornato il sereno. Nei giorni scorsi era scoppiata una furiosa lite perché la concorrente aveva accusato l'ex tronista di Uomini e Donne di provare un interesse nei suoi confronti ma di nasconderlo perché imbarazzato dal fatto che fosse transessuale. Ora i due hanno trovato un punto di incontro e pare si siano lasciati tutto alle spalle.

Il chiarimento tra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino

I due concorrenti si sono incontrati in giardino per un chiarimento dopo quanto successo nei giorni scorsi. "A volte non ho il tatto, non riesco a capire le persone", ha esordito l'ex tronista quasi scusandosi dei modi troppo bruschi usati nei confronti della coinquilina. "Non ho voglia di parlare, abbracciami", ha replicato Elenoire Ferruzzi stringendo a sé Luca Salatino in un abbraccio che vale più di mille parole. "Non pensavo di dirti quelle cose, sono troppo nervoso", ha continuato lui.

La concorrente è poi scoppiata a piangere sulle spalle di Luca Salatino, che in questi giorni ha più volte espresso la sua volontà di voler abbandonare il gioco per via di problemi di ansia. Una decisione che potrebbe mandare Elenoire in crisi: "Io non riesco a fare questo gioco se non ci sei tu". Ma lo chef romano l'ha rassicurata: "Questo gioco lo facciamo in due".

Perché Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino hanno litigato

A far scoppiare la scintilla è stata Elenoire Ferruzzi, convinta che Luca Salatino sia sinceramente interessato a lei ma non abbia il coraggio di ammetterlo. Come ha spiegato ad Antonino Spinalbese, la concorrente credeva che ci fossero delle valide basi per pensarlo. Ma non è della stessa opinione l'ex tronista di Uomini e Donne, che ha reagito con durezza quando ha scoperto il pensiero della coinquilina: