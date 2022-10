Elenoire Ferruzzzi torna su Instagram e le prime parole sono per Daniele Dal Moro Eliminata con il 90% dei voti dal pubblico del Grande Fratello Vip, Elenoire Ferruzzi torna su Instagram e il suo primo pensiero è per Daniele Dal Moro. Proprio al gelosia nei suoi confronti l’ha spinta a pronunciare le frasi contro Nikita Pelizon che le sono costate l’uscita.

A cura di Stefania Rocco

Per gentile concessione dell’ufficio stampa di Endemol Shine Italy

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Elenoire Ferruzzi è tornata su Instagram e il suo primo pensiero è stato per Daniele Dal Moro. Eliminata dal pubblico del Grande Fratello Vip con il 90% dei voti, proprio la gelosia nei confronti del bel coinquilino l’aveva spinta a pronunciare le frasi contro Nikita Pelizon che le sono costate l’uscita dalla Casa. A pesare su di lei anche l’atteggiamento tenuto nei confronti di Luca Salatino e dello stesso Daniele, “colpevoli” di non ricambiare i suoi sentimenti. Nonostante questo, Elenoire prosegue dritta per la sua strada e su Instagram dedica proprio a Daniele il primo post scritto dopo l’uscita dalla Casa.

Elenoire Ferruzzi a Daniele Dal Moro: “Mi manchi”

Tornata a riappropriarsi del suo profilo Instagram, Elenopire ha pubblicato una foto scattata mentre era ancora nella Casa. In quell’immagine compare al fianco di Daniele, sono entrambi sul letto e lei gli bacia la spalla, in un gesto di evidente confidenza. Il video di quei baci, qualche settimana fa, aveva fatto il giro della rete a testimonianza dell’attrazione crescente di Ferruzzi nei confronti di Dal Moro. “Il mio GF sei tu, mi manchi”, ha scritto Elenoire in questa occasione. Proprio quella frase, “Il mio Gf sei tu”, sostiene sia stata pronunciata da Daniele quando entrambi erano ancora nella Casa. Sarebbe stata all’origine del fraintendimento che l’ha portata a credere che i suoi sentimenti nei confronti del coinquilino fossero ricambiati.

Perché Elenoire Ferruzzi è stata eliminata

Elenoire ha dovuto lasciare la Casa del GF Vip per volere del pubblico del programma e per effetto di un provvedimento ricevuto da parte della produzione del Grande Fratello, conduttore Alfonso Signorini compreso. Le frasi cariche di pericolosa superstizione pronunciate all’indirizzo di Nikita (“porta iella”, aveva detto di lei) sono state punite dal pubblico del programma che ha votato affinché dovesse abbandonare la Casa. A “condannarla” all’uscita è stato il 90% delle preferenze. “Non credo che il Grande Fratello fosse il programma adatto a te”, le ha detto Alfonso Signorini commentando la scelta espressa dagli spettatori attraverso il televoto. Una constatazione con la quale la stessa Elenoire si è detta d’accordo.