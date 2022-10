Il pubblico del GF Vip punisce Elenoire Ferruzzi: è stata eliminata con il 90% dei voti Gli spettatori del Grande Fratello Vip non hanno avuto dubbi: Elenoire Ferruzzi, passata al televoto flash per le frasi su Nikita Pelizon, è stata eliminata con il 90% dei voti.

A cura di Stefania Rocco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Una punizione esemplare quella che il pubblico del Grande Fratello Vip ha ritenuto meritasse Elenoire Ferruzzi, concorrente fortemente voluta da Alfonso Signorini in questa edizione del Grande Fratello Vip. La donna, finita al televoto flash per le frasi pronunciate contro Nikita Pelizon, è stata eliminata con il 90% dei voti. Una percentuale altissima che dimostra quando Ferruzzi, con alcuni dei suoi gesti, non sia riuscita a convincere il pubblico del reality.

Perché Elenoire Ferruzzi è finita al televoto flash

Elenoire è finita al televoto immediato per volontà della produzione del gRande Fratello Vip che ha ritenuto intollerabili le frasi pronunciate ai danni di Nikita Pelizon. “Porta iella, il malocchio”, aveva detto di lei incurante della presenza delle telecamere. In fin altro momento, Elenoire aveva sputato a terra immediatamente dopo il passaggio di Nikita, in un gesto di apparente disprezzo. In diretta, però, la concorrente si è giustificata: "Avevo un seme in bocca. È dovuto intervenire un dentista per aiutarmi”.

Alfonso Signorini a Elenoire: “Meriti di lasciare il Grande Fratello Vip”

Un istante prima di leggere l’esito del televoto, Signorini ha voluto dire la sua a Elenoire: “Non so che cosa contenga questa busta ma, con tutto l’amore che ti porto ed è tanto e tu lo sai, ho combattuto per averti su quel divano. Per me tu meriti di lasciare la Casa del Grande Fratello. Se il pubblico avrà deciso di tenerti nella Casa e di darti una seconda possibilità, se sbaglierai di nuovo la qualifica partirà da noi, senza televoto”. Quindi Alfonso ha aperto la busta e ha letto la decisione del pubblico. “L’espressione usata è stata brutta ma chiunque di noi nella nostra vita privata ha usato questo tipo di espressioni. Sfido chiunque a dire il contrario. Questo è un pezzo di vita reale e può accadere”, si è giustificata Elenoire prima di abbandonare la Casa.