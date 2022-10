Grande Fratello Vip 2022, Amaurys e Elenoire eliminati: nominati Pamela, Antonella e Nikita Nel corso della puntata del 27 ottobre, Amaurys ed Elenoire sono stati eliminati, mentre Pamela Prati, Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon sono in nomination.

A cura di Andrea Parrella

Si è chiusa con l'eliminazione di Amaurys Perez ed Elenoire Ferruzzi la puntata del 27 ottobre del Grande Fratello Vip, che perde dunque due concorrenti di peso, in casa sin dal primo giorno di questa edizione. Nominati sono invece Pamela Prati, Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon, le più votate dagli altri concorrenti della casa. Una serata che ha avuto come elemento centrale proprio l'eliminazione lampo di Elenoire Ferruzzi finita al centro delle polemiche per i suoi comportamenti degli ultimi giorni.

Chi è stato eliminato nella puntata del 27 ottobre 2022

La puntata si è aperta proprio con il momento dell'eliminazione al televoto di Amaurys Perez, che era in nomination dalla scorsa settimana. Il caso più eclatante è stato però quello di Ferruzzi, che negli ultimi giorni è stata immortalata in varii momenti contestati da Alfonso Signorini. In particolare la concorrente è stata biasimata dal conduttore per avere definito portasfortuna Nikita, addirittura sputando a terra dopo il suo passaggio, come testimoniato da un video. In base a una decisione della produzione, Ferruzzi è stata "condannata" a un televoto lampo in cui il pubblico era chiamato a decidere se farla restare in casa o meno. La scelta del pubblico, con il 90% dei voti, ha deciso l'eliminazione della concorrente.

Chi sono i concorrenti in nomination

Sul finale di serata è arrivato il momento delle nomination. Attilio Romita, Wilma Goich e Patrizia Rossetti immuni scelti dal pubblico. Edoardo Donnamaria è immune per decisione di Sonia Bruganelli, mentre Luca viene scelto da Orietta Berti. Altra immune è Giaele. Le nomination palesi fanno subito intendere chi potrebbero essere le persone più votate. Alfonso nomina Pamela Prati, che a sua volta vota Nikita: "Non mi sono piaciuta le parole che ha detto di me, mi ha descritta come non sono". Antonella Fiordelisi nomina Ciupilan, Antonino vota Nikita, che a sua volta vota Pamela Prati, Ciupilan vota Antonella Fiordelisi. George Ciupilan nomina Antonino Spinalbese. Daniele nomina Pamela Prati. Wilma, dal confessionale, vota per Antonella Fiordelisi, contestandole di essere permalosa e voler stare sempre al centro dell'attenzione. Luca nomina Pamela Prati. Patrizia Rossetti decide invece di nominare Daniele: "Ultimamente in questi giorni, ogni ta che dico qualcosa mi guarda in modo strano". Anche Attilio Romita nomina Antonella Fiordelisi per quanto accaduto con Edoardo. Giaele nomina Pamela Prati e Edoardo, infine, nomina Charlie Gnocchi. Prati, Fiordelisi e Pelizon sono quindi le nominate di questa settimana.

Cos’è successo nella puntata del Grande Fratello vip del 27 ottobre 2022

Tra i momenti di rilievo della puntata, oltre al blocco interamente incentrato proprio su Ferruzzi, quello dedicato a Patrizia Rossetti, che ha potuto incontrare l'amica Emanuela Folliero. Nel finale, invece, si è tornato a parlare degli atteggiamenti di Antonella Fiordelisi, che ha lasciato in diretta Edoardo Donnamaria dopo che a inizio puntata si era parlato della vicinanza ad Antonino. Inoltre le parole di Nikita in risposta a sua madre, che aveva parlato male di lei sui social.