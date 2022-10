Antonella Fiordelisi lascia Edoardo in diretta al GF Vip: “Con me hai chiuso” Sembrerebbe essere già finita la storia tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. “Con me hai chiuso”, dichiara furiosa l’influencer che non ha apprezzato che il giovane sia stato difeso da Sonia Bruganelli.

A cura di Stefania Rocco

La relazione tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria nella Casa del Grande Fratello Vip starebbe per subire una brusca battuta d’arresto. A volere prendere distanze è stata l’influencer che non sembra avere apprezzato le parole dell’opinionista Sonia Bruganelli nei confronti di Edoardo. Sonia ha fatto sapere al giovane che non ha bisogno, in termini di gradimento, di portare avanti la relazione con Antonella. Ha quindi lasciato intendere che potrebbe proseguire da solo il suo percorso. Il fatto che Edoardo non si sia opposto con forza a quella narrazione, sembrerebbe avere disturbato Fiordelisi.

Antonella Fiordelisi a Edoardo: “Ti piace passare da vittima”

Nel corso di un’interruzione pubblicitaria, Antonella si è lamentata con i coinquilini del fatto di non essere stata difesa da Edoardo. Quest’ultimo era presente allo sfogo ma Fiordelisi è sembrata non curarsene: “Ho sbagliato tuto. Non mi dovevo avvicinare a nessuno. Dovevo stare da sola, come sempre nella vita”. “Invece di fare coì, perché non gli dimostri che si sbagliano?”, ha quindi consigliato Edoardo ma l’influencer non ha voluto sentire ragioni: “Con me hai chiuso. Così impari a non difendermi. Ti piace passare per vittima. Bravo, ci sei riuscito. Perché solo tu sei preso, io non lo sono. Prima dici che ti fidi di me e poi in puntata dici che non ti fidi. Non è che siccome sembro forte, mi puoi attaccare insieme agli altri”.

Antonella Fiordalisi ha un interesse per Antonino Spinalbese

Ad avere infastidito Antonella, oltre al commento di Sonia Bruganelli, è stata l’insinuazione secondo la quale sarebbe segretamente presa da Antonino Sopinalbese. Proprio in quel frangente, e di fronte a un video in cui sembrava palesare la sua curiosità, Edoardo aveva perso la pazienza. “Gliel’ho detto oggi che non mi fido”, ha raccontato il giovane facendo riferimento a un confronto avuto con Antonella nel pomeriggio. Confronto che, evidentemente, non è bastato ai due perché si chiarissero.