Gf Vip, Antonella segretamente interessata ad Antonino? Edoardo: “Ho dubbi dal primo giorno” Antonino Spinalbese sempre più contesto al Grande Fratello Vip. Tra Ginevra Lamborghini e Giaele De Donà si sarebbe inserita una terza contendente: Antonella Fiordelisi. E Edoardo comincia a manifestare i primi dubbi.

A cura di Stefania Rocco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Antonino Spinalbese guadagna la palma di gieffino più corteggiato di questa edizione del Grande Fratello Vip. Da settimane, ormai, a contendersi le sue attenzioni, in maniera diversa, sono Ginevra Lamborghini e Giaele De Donà. La prima sta tessendo la sua tela da lontano, lasciando intendere di essere tornata single e di avere intenzione di conoscerlo meglio una volta che l’ex di Belén Rodriguez sarà uscito dalla Casa. La seconda, sposata con Bradford Beck, ha ammesso la sua attrazione ma sembrerebbe avere intenzione di non approfondire per non rovinare il suo matrimonio. Tra loro si inserirebbe, a sorpresa, Antonella Fiordelisi.

Alfonso Signorini: “Le ammissioni di Antonella nel confessionale”

“Antonella tutto è fuorché scema e in questi giorni ha cominciato una circumnavigazione intorno ad Antonino. Nei confessionali ammette che non le dispiace”, ha raccontato il conduttore Alfonso Signorini mostrando un video di una conversazione tra Antonella e Charlie, momento in cui Fiordelisi sembrerebbe avere ammesso il suo interesse per Spinalbese. “Charlie e io parliamo tanto e ci siamo ricordati di quella volta in cui ho un po’ giocato. Volevamo capire perché Antonino non si fa mai capire”, ha provato a giustificarsi lei.

Edoardo Donnamaria: “Finché Antonella torna da me va bene”

Signorini ha quindi chiesto il commento di Edoardo Donnamaria, che con Antonella sta vivendo una relazione. Il giovane ha ammesso di avere qualche perplessità: “Ne abbiamo parlato un’ora fa. Non sono nato ieri. Ho imparato a conoscerla e ha un lato che non mi piace. Non ti nascondo che su di lei ho dei dubbi dal primo giorno in cui l’ho conosciuta. Se c’è qualcosa che succede tra Antonella e qualcun altro, mi interessa come si comporta lei. Antonino non mi deve nulla. Se Antonella è davvero interessata a me, deve dimostrarlo”. Poi, però, ha aggiunto: “Per il momento gioca e fa la simpatica, ma poi torna da me. Se continua a tornare da me, va bene così”. La conclusione più saggia è stata quella di Orietta Berti: “Antonino non ha interesse per nessuna delle tre”.