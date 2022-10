Lite tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi: “Fai l’amica di Antonino e mi prendi in giro” Al Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi ha rimproverato a Edoardo Donnamaria di avere passato tutta la notte con Giaele De Donà. Dal canto suo, Edoardo ha accusato la gieffina di prenderlo in giro.

A cura di Daniela Seclì

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Scontro tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi nella casa del Grande Fratello Vip. I due concorrenti hanno discusso per questioni di gelosia. Il motivo del contendere, la notte che Edoardo avrebbe trascorso a chiacchierare con Giaele De Donà e il distacco che Donnamaria avrebbe riscontrato in Fiordelisi.

Lo sfogo di Antonella Fiordelisi con Edoardo Donnamaria

Quando Edoardo Donnamaria ha fatto notare ad Antonella Fiordelisi il distacco con cui lo ha trattato nelle ultime ore, lei ha colto la palla al balzo per rimproverargli alcuni comportamenti. "Tu te lo fai l'esame di coscienza o guardi sempre quello che faccio io?" e ha continuato:

A me non sembra che tra noi stia andando tutto bene. Tu sei una persona strana. Stamattina non ti ho svegliato perché l'altra volta mi hai detto che ti avevo svegliato troppo presto. Quindi oggi non ti ho svegliato. Ti sei svegliato tardi e non va bene, ti sveglio presto e ti vengo a portare il caffè e non va bene. Cosa devo fare? Fammi capire. Ti ho anche detto per correttezza che andavo a fare un massaggio al polpaccio ad Antonino perché gli faceva male. Come per te è un'amica Giaele, per me è amico Antonino. Io ti vengo a chiedere il permesso per un massaggio al polpaccio e poi vengo a sapere che tu e Giaele avete parlato tutta la notte. E per questo non ti eri svegliato, perché hai fatto tardi. Ma stai bene? Fatti un esame di coscienza.

Edoardo Donnamaria si sente preso in giro

Antonella Fiordelisi ha chiarito che d'ora in poi metterà alla prova Edoardo Donnamaria: "Io ora sai che faccio, ti dico buonanotte, poi vado in stanza, non riesco a dormire e vado a parlare con Antonino tutta la notte e tu lo vieni a sapere il giorno dopo. Vediamo come reagisci". Edoardo, allora, ha replicato infastidito:

Hai sentito cosa mi hai detto o no? Hai detto: "Ti devo mettere alla prova", ancora? Dopo quello che è successo con Antonino. Ancora ti permetti di farmi una battuta così? Ma stai scherzando?

E Antonella di rimando: "Ti chiedo solo di essere sincero in tutto, se ti dà fastidio una cosa, me lo dici". Edoardo ha concluso: "Quante volte te l'ho detto che mi dà fastidio che fai l'amica con Antonino. […] Non mi va che mi prendi in giro". Poi si sono abbracciati.