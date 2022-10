“È maschio”, svelato il sesso del bambino di Aurora Ramazzotti: la gioia di Eros e Michelle Hunziker Il baby shower di Aurora Ramazzotti conferma il sesso del nascituro: sarà maschio. Grande emozione tra i presenti, anche Eros e Michelle Hunziker.

Una domenica piena d'amore per Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. Un sentimento fortissimo, è la loro festa nazionale: il baby shower svela il sesso del nascituro al mondo. È un maschio. L'annuncio su Instagram da parte della figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, ovviamente presenti all'evento. Presenti ed emozionati, aggiungiamo: in una foto, tutta la gioia della famiglia riunita. Momenti indescrivibili, catturati e pubblicati sui social. Aurora Ramazzotti ha scritto: "grazie a tutti. vi amiamo💙".

Il baby shower

Al baby shower di Aurora Ramazzotti erano presenti, oltre ai futuri nonni (a proposito: oggi è proprio la festa dei nonni!), anche gli amici più stretti e i parenti. Una dedica particolare di Aurora Ramazzotti anche per Sara Daniele: "Sorella mia, che hai organizzato questa giornata stupenda, ti amo". Splendido il look di Aurora Ramazzotti che per l'occasione si è vestita in viola, in barba al grande vecchio adagio del mondo dello spettacolo che considera questo colore come un porta sfida par excellence.

Le impressioni

Dopo la gravidanza, Aurora Ramazzotti ha confermato quelle che sono le sue impressioni su quanto sta accadendo: "Avevo proprio bisogno di capirci qualcosa di quello che sta succedendo in questo preciso momento". La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si è sempre mostrata molto diretta e trasparente, questo suo essere era "un'arma a doppio taglio".

Aver portato me stessa sui miei canali un pò stava diventando un'arma a doppio taglio e quindi sto cercando di calibrare anche alla luce di quello che mi sta succedendo. Soprattutto sento un pò un blocco comunicativo, qualunque cosa voglia dire mi sembra superflua.

Aurora Ramazzotti aveva raccontato tutto ufficializzando con una clip molto divertente nella quale commentava, nel corso degli anni, le fake news su una sua possibile gravidanza. Fino alla notizia confermata: "Guarda che tette…" ha detto a Goffredo Cerza.