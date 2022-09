Aurora Ramazzotti sui social dopo la conferma della gravidanza: “Dovevo capire cosa stava accadendo” Aurora Ramazzotti è tornata sui social dopo aver confermato ufficialmente di essere incinta del primo figlio con Goffredo Cerza. La futura mamma ha spiegato di essersi presa una pausa da Instagram perché “avevo bisogno di capirci qualcosa di quello che sta succedendo”.

A cura di Elisabetta Murina

Aurora Ramazzotti torna sui social dopo la conferma ufficiale della gravidanza. Solo qualche giorno fa, l'influencer e conduttrice aveva pubblicato su Instagram un breve video, ironico e divertente, che ha tolto ogni dubbio sul fatto che diventerà presto mamma. Tuttavia, nonostante si sia spesso parlato di lei, la futura mamma è stata molto assente dai social e ora ha voluto spiegarne il motivo.

Perché Aurora Ramazzotti è stata assente dai social

Con alcune storie Instagram, Aurora Ramazzotti ha spiegato il motivo per cui è stata molto assente dai social per un periodo, anche se "so che molta gente non lo direbbe perché pare che io sia ovunque". La sua decisione è stata "consapevole e necessaria" perché "avevo proprio bisogno di capirci qualcosa di quello che sta succedendo in questo preciso momento". La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si è sempre mostrata in maniera diretta e trasparente sui suoi social, ma questo suo modo di essere stava diventando "un'arma a doppio taglio", tanto da portarla alla decisone di prendere una pausa dai social: "Aver portato me stessa sui miei canali un pò stava diventando un'arma a doppio taglio e quindi sto cercando di calibrare anche alla luce di quello che mi sta succedendo. Soprattutto sento un pò un blocco comunicativo, qualunque cosa voglia dire mi sembra superflua". Aurora Ramazzotti ha poi rassicurato i suoi fan spiegando che presto tornerà attiva, ha solo bisogno di tempo.

La conferma della gravidanza con una clip divertente

Per mesi si è rincorsa la notizia che Aurora Ramazzotti fosse in dolce attesa del primo figlio con il fidanzato Goffredo Cerza. Il dubbio si era insinuato la prima volta ad agosto, quando il settimanale Chi aveva paparazzato la 26enne e la mamma Michelle Hunziker a comprare un test di gravidanza in vacanza. Poi lo stesso giornale di Signorini aveva lanciato la notizia bomba, ma nessuna conferma ufficiale da parte della diretta interessata era mai arrivata. Nel frattempo sempre più curiosi cercavano di capire se fosse davvero così, fino al giorno in cui la stessa Aurora Ramazzotti ha rotto il silenzio, in modo ironico e divertente, con un video pubblicato su Instagram.