Aurora Ramazzotti incinta aspetta un maschietto, la reazione della futura nonna Michelle Hunziker Aurora Ramazzotti ha svelato che il bebè in arrivo dal fidanzato Goffredo Cerza sarà un maschietto. Una notizia che ha riempito di gioia la futura nonna Michelle Hunziker, che ha condiviso su Instagram una foto con gli occhi bagnati dalle lacrime per l’emozione.

A cura di Elisabetta Murina

Aurora Ramazzotti ha svelato il sesso del bebè in arrivo dal fidanzato Goffredo Cerza: sarà un maschietto. La notizia durante il gender reveal organizzato da Sara Daniele, migliore amica della futura mamma. I nonni Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sono stati travolti dall'emozione.

La reazione della futura nonna Michelle Hunziker

I futuri genitori hanno scelto la festa dei nonni, domenica 2 ottobre, per annunciare pubblicamente il sesso del bebè. Il primo figlio di Aurora Ramazzotti e del fidanzato Goffredo Cerza sarà un maschietto. Una notizia che ha riempito di gioia tutta la famiglia, a cominciare dai quasi nonni Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. La conduttrice e showgirl è stata immortalata da Sara Daniele, simbolicamente "zia" del bebè ma in realtà migliore amica della futura mamma, con gli occhi rossi bagnati dal pianto per l'emozione subito dopo aver scoperto il sesso del nipotino. La foto è stata condivisa su Instagram dalla stessa Hunziker, che ha poi scritto: "Io dopo averlo appena saputo… catturato da zia".

Il gender reveal di Aurora Ramazzotti

È stata una domenica piena di amore quella appena trascorsa per Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, passata in compagnia di amici e parenti. É stata anche l'occasione per annunciare pubblicamente il sesso del bebè, con tanto di fumate rosa e azzurre, torta con la scritta "It's a boy", tano amore e palloncini colorati. La futura mamma ha poi condiviso su Instagram alcuni scatti della giornata "perfetta" e un post di ringraziamento a tutti coloro che l'hanno resa speciale: "Avere la mia famiglia sgangherata tutta insieme, guardare i miei fratellini giocare, sentire la complicità con la famiglia di Goffredo, respirare la gioia dei miei amici. Davvero non saprei dirvi un momento della mia vita in cui io sia stata più felice. Una giornata perfetta. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a renderla tale".