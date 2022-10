Michelle Hunziker prove da nonna, complice con la sua “consuocera” e mamma di Goffredo Cerza Aurora Ramazzotti condivide sui social lo scatto di Michelle Hunziker futura nonna insieme a Francesca Romano Malato, mamma di Goffredo. Le sue sembrano già aver instaurato un ottimo feeling, mentre pianificano il nuovo capitolo della loro nuova vita di famiglia.

A cura di Giulia Turco

Ora che Aurora Ramazzotti ha ufficializzato ai suoi fan la notizia della gravidanza, può finalmente condividere la gioia della sua grande famiglia che si sta allargando. Sono giorni di frenetico cambiamento per l'influencer, che si sta occupando del trasloco in una nuova casa milanese, più grande, pronta ad accogliere il suo amore per Goffredo, oltre naturalmente all'ultimo arrivato.

Michelle Hunziker complice con Francesca Malato Romano mamma di Goffredo

Aurora si sta facendo aiutare da un'esperta di "decluttering" per svuotare gli armadi e confezionare i pacchi da portare nel nuovo appartamento, ma insieme a lei ci sono anche mamma Michelle Hunziker e la sua "consuocera". Mentre Goffredo è in Franciacorta in pista alla Porche Experience, le donne della famiglia si godono un pomeriggio di relax per il centro di Milano. È la stessa Aurora Ramazzotti a condividere sui social lo scatto di Michelle Hunziker nei panni di futura nonna insieme a Francesca Romano Malato, mamma di Goffredo, che di mestiere è direttore generale di un poliambulatorio nella città di Roma e che vive nella Capitale insieme al marito..Le due sembrano già aver instaurato un ottimo feeling, mentre pianificano il nuovo capitolo della loro nuova vita di famiglia.

(Aurora Ramazzotti, Goffredo Cerza e i genitori a Roma, settembre 2022. Foto Chi)

Come sarà la vita di Aurora Ramazzotti e Goffredo con l'arrivo del bambino

È un futuro in divenire quello di Aurora Ramazzotti che, come aveva spiegato alla stampa, preferisce concentrarsi sui piccoli passi della sua vita, senza correre troppo avanti con l'immaginazione. Quel che è certo è che lei e il futuro papà Goffredo continueranno a vivere a Milano, come testimonia il trasloco raccontato sui social proprio in questi giorni. D'altronde la vita di Goffredo, romano di origine, è da anni incentrata qui, dove lavora per un'azienda leader nei componenti frenanti per auto. La coppia però si suppone che farà spesso la spola tra Milano e Roma, città di origine di Eros Ramazzotti, dove attualmente vivono i genitori di Goffredo.