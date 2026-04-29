Tim Battiti Live Spring, la scaletta dei cantanti sul palco con Michelle Hunziker e Alvin stasera su Canale 5

Stasera, mercoledì 29 aprile, in prima serata su Canale 5 c’è il primo appuntamento di Tim Battiti Live Spring, lo show musicale che riempie le piazze d’Italia. Alla conduzione Michelle Hunziker e Alvin. In scaletta oltre 20 artisti, tra cui Annalisa, Emma, Geolier, Sayf e altri.

In prima serata su Canale 5 da mercoledì 29 aprile, torna uno degli eventi musicali più seguiti del piccolo schermo, si tratta di Tim Battiti Live Spring, stavolta come si evince dal titolo nella sua versione primaverile, condotto da Alvin e Michelle Hunziker. Lo show è stato registrato a Ferrara in Piazza Trento e Trieste lo scorso marzo, infatti si tratta di un evento non in diretta. Tanti i cantanti che parteciperanno, nomi noti della musica italiana, che allieteranno il pubblico con le hit del momento.

La scaletta dei cantanti a Ferrara

Come anticipato, lo show realizzato da Radio Norba, vedrà salire sul palco alcuni degli artisti più amati del panorama musicale italiano. Quest'anno Mediaset ha deciso di creare più appuntamenti musicali, quindi dopo le due date degli show primaverili, ci sarà poi una fitta programmazione estiva, dal momento che l'estate è senza dubbio la stagione delle hit, dei concerti e della musica che riempie le piazze italiane. Protagonisti di questa prima puntata saranno oltre venti artisti, nomi già visti a Sanremo 2026 e altri amatissimi dal pubblico, ed ecco, quindi, chi salirà sul palco presentato da Michelle Hunziker e Alvin:

Tommaso Paradiso

Annalisa

Sal Da Vinci

Emma e Rkomi

Geolier

Fedez e Masini

Sayf

Ditonellapiaga

Serena Brancale

Levante

Delia

Ernia

Luché

Francesco Renga

Noemi

Cioffi

Fabio Rovazzi

Lda e Aka7even

Bresh

Tredici Pietro

Mara Sattei

Dove vedere l’evento in tv e in streaming

L'appuntamento è in prima serata alle 21:40 su Canale 5, dopo il consueto giro de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Sarà possibile seguire la diretta anche in streaming sul sito ufficiale di Mediaset Infinity, dove poi potrà essere recuperata anche la puntata, qualora non si riuscisse a vederla in contemporanea alla messa in onda.