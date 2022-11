Beatrice Valli è incinta per la quarta volta, l’annuncio: “Non era il lattosio” Beatrice Balli aspetta il quarto figlio, il terzo dal marito Marzo Fantini. L’annuncio è arrivato su Instagram dopo che per settimane l’inluencer aveva attribuito la “responsabilità” del pancino al lattosio.

A cura di Stefania Rocco

Beatrice Valli e Marco Fantini diventeranno genitori per la terza volta. L’influencer, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, sale quindi a quota quattro figli. Il primo bambino, Alessandro, è nato dalla precedente relazione con l’ex compagno, il calciatore Nicolas Bovi. Per settimane, anche alla sorella Ludovica, Beatrice ha nascosto la gravidanza, attribuendo la “responsabilità” del pancino al lattosio. Commentando la possibilità di una gravidanza, Ludovica aveva detto: "Che io sappia, non è incinta. Dice che è il lattosio, quindi stiamo a ciò che dice lei. Nel caso fosse incinta, sono felice per lei. In ogni caso, tranquille, perché se è davvero incinta lo verremo a sapere forse praticamente insieme". Una frecciatina cui non sono seguite conseguenze, tanto che Ludovica ha commentato con un cuore l'annuncio ufficiale della gravidanza. È proprio a partire da questa innocua bugia che Beatrice ha deciso di dare la notizia della nuova gravidanza in corso.

L’annuncio di Beatrice Valli e Marco Fantini

“Presto in SEI. Questa volta non è colpa del lattosio”, ha scherzato su Instagram l’influencer, pubblicando una foto che ufficializza la dolce attesa in corso, “Aspettavamo semplicemente il momento giusto per dirvelo, nell’attesa che tutto andasse proprio come doveva andare. Abbiamo sempre cercato di mantenere la nostra privacy riguardo la gravidanza, perchè credo che questo sia un momento così unico da meritare tutta l’intimità della propria famiglia. Ebbene, tutto è andato come doveva andare e noi siamo felicissimi di annunciarlo ufficialmente.Abbiamo iniziato questo nuovo percorso… non nel migliore dei modi ma sicuramente avrà il suo lieto fine, ne sono certa… ci abbiamo sempre creduto!”.

La famiglia di Beatrice Valli e Marco Fantini

Beatrice Valli e Marco Fantini, che stanno insieme dalla scelta a Uomini e Donne avvenuta nel 2014, hanno dato vita a una delle famiglie più seguite sui social, almeno in Italia. Quando ha incontrato Marco, Beatrice era già mamma del piccolo Alessandro al quale, negli anni, si sono aggiunte le piccole Azzurra e Bianca, nate dalla relazione con l’ex tronista. Il sesso del bambino che stanno aspettando non è stato ancora reso noto. Anche Ludovica, sorella di Beatrice, aspetta un bambino, il secondo dal compagno Gianmaria Di Gregorio.