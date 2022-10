Clarissa Marchese incinta per la seconda volta: “La gravidanza è più difficile, ma Arya è felice” L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Clarissa Marchese, incinta per la seconda volta, ha raccontato come sta procedendo la gravidanza e come la primogenita Arya ha accolto la notizia che presto avrà un fratellino o una sorellina.

A cura di Elisabetta Murina

Clarissa Marchese diventerà presto mamma per la seconda volta.L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne e il compagno Federico Gregucci hanno comunicato la bella notizia a inizio ottobre, con una tenera foto di famiglia pubblicata su Instagram. La coppia ha già accolto in famiglia la piccola Arya, arrivata nel marzo del 2020. Intervistata dal magazine di Uomini e Donne, la futura mamma bis ha raccontato come sta procedendo la gravidanza e come ha reagito la primogenita alla scoperta che avrà presto una sorellina.

Come sta vivendo Clarissa Marchese la gravidanza

L'ex corteggiatrice ha spiegato che la seconda gravidanza, a differenza della prima, le sta dando più problemi fisici fin dall'inizio. "É molto più difficile e lo è stata praticamente da subito", ha raccontato al magazine di Uomini e Donne- "Ho avuto diversi fastidi, in particolare una fortissima nausea: il mio corpo per settimane ha rifiutato qualsiasi cosa ingerissi. Ho perso peso, ero sempre stanca e avevo bisogno di tanto riposo, cosa molto difficile con una bimba di due anni". Per affrontare questo periodo e cercare di rimettersi al più presto in forze, Clarissa Marchese ha scelto di rimanere più tempo a casa dei genitori in Sicilia: "Ho deciso di restare un mese in più dai miei in Sicilia per farmi aiutare. Ora piano piano sta andando meglio, per fortuna".

La reazione della primogenita Arya alla gravidanza

La futura mamma bis ha poi raccontato come ha reagito la primogenita Arya, che oggi ha due anni e mezzo, alla notizia che in famiglia arriverà una sorellina o un fratellino (ancora il sesso del bebè non è stato):