Clarissa Marchese e Federico Gregucci presto genitori per la seconda volta: “Più felici che mai” Clarissa Marchese e Federico Gregucci diventeranno genitori per la seconda volta. L’annuncio è arrivato su Instagram con una tenera foto di famiglia, poi l’influencer ha raccontato anche le prime difficoltà della nuova gravidanza.

A cura di Ilaria Costabile

Clarissa Marchese e Federico Gregucci diventeranno genitori per la seconda volta. La coppia ha annunciato la lieta notizia su Instagram, pubblicando una foto che li ritrae insieme alla loro prima figlia, Arya, arrivata a marzo 2020. Una notizia inaspettata, sulla quale però alcuni fan ci avevano già ricamato su, e finalmente l'annuncio è arrivato.

L'annuncio su Instagram

Gregucci in ginocchio con la piccola Arya sulle spalle, Clarissa Marchese di profilo in modo da mostrare le sue rotondità con le ginocchia leggermente piegate, intenta a dare un bacio alla sua bambina, con affianco la frase: "Che fantastica storia è la vita! Presto saremo in 4″ scritta da lui e lei che invece aggiunge: "Più che felici". Nelle storie, poi, Clarissa condivide con i suoi follower l'immensa felicità di questo momento:

La famiglia si allarga, siamo strafelici, diciamo che molte di voi lo avevano intuito, con molte avevo già parlato tramite dm, box delle domande, abbiamo voluto aspettare i tre mesi, abbiamo voluto aspettare di fare tutte le visite e i test del caso, è andato tutto bene, quindi oggi ci sembrava il momento giusto per darvi questa bellissima notizia. Piano piano vi racconterò tutto, ma adesso finalmente posso anche svelarvi il motivo per la mia quasi totale assenza in questi tre mesi.

Le difficoltà nei primi mesi di gravidanza

Clarissa Marchese ha raccontato anche i motivi per cui per diversi mesi è stata assente dai social, dove è comparsa sporadicamente, ma con un'assiduità decisamente inferiore alla norma. I primi mesi della gravidanza, infatti, non sono stati semplici e per questa ragione ha preferito concentrarsi sul suo riposo, dando priorità alla sua salute e alla sua famiglia: