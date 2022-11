Beatrice Valli annuncia il sesso del quarto bebè in arrivo, la reazione del marito Marco Fantini Beatrcie Valli ha annunciato il sesso del quarto bebè in arrivo, il terzo con il marito Marco Fantini. Dopo le due figlie Azzurra e Bianca, l’ex tronista sperava che sarebbe stato un maschietto, invece sarà un’altra femminuccia. Ecco la reazione del futuro papà.

A cura di Elisabetta Murina

Beatrice Valli ha svelato il sesso del quarto bebè in arrivo con il marito Marco Fantini. Solo qualche settimana fa l'annuncio della gravidanza, dopo voci che si rincorrevano ormai da tempo e che davano la notizia per certa.. Ora l'influencer, già mamma di Azzurra, Bianca e Alessandro (quest'ultimo nato da una precedente relazione), ha svelato ai milioni di follower se aspetta un altro maschietto oppure una femminuccia.

Beatrice Valli aspetta un'altra femminuccia

É con un divertente video condiviso su Instagram che l'influencer ha annunciato di aspettare una femminuccia. Sarà il terzo fiocco rosa in casa Fantini-Valli dopo la nascita delle piccole Azzurra e Bianca. La futura mamma si è divertita a prendere un pò in giro il marito mettendolo alla prova con una serie di giochi prima di rivelargli il sesso del bebè. Si tratta in realtà del terzo figlio che la coppia ha insieme dal momento che Beatrice Valli era già mamma di Alessandro nato da una precedente relazione. Prima una sire di palloncini, poi una torta e infine il momento del gender reveal vero e proprio: Marco Fantini trova un paio di calzette rosa e realizza che sarà un'altra femminuccia. E inizialmente shockato dalla notizia, visto che sperava sarebbe stato un maschietto. "Mi toccano altri anni di Frozen", dice scherzando ma nello stesso tempo quasi affranto. Poi ha aggiunto: "Almeno avremo tanti vestiti da darle". "In casa Vallini vince il GIRL POWER! E pensare che il Marchini già immaginava di giocare con i suoi due ometti e invece gli toccherà guardare Rapunzel per qualche altro anno", ha scritto Beatrice Valli.

La famiglia Valli- Fantini

Beatrice Valli e Marco Fantini sono ufficialmente una coppia dal momento della scelta a Uomini e Donne, avvenuta nel 2014. Quando ha incontrato Marco, Beatrice era già mamma del piccolo Alessandro nato da una precedente relazione. Insieme poi hanno avuto le piccole Azura e Bianca, allargando la famiglia sempre di più e rendendola una delle più social del momento. Nel maggio di quest'anno sono diventati marito e moglie, mentre le figlie hanno portato le fedi nel loro giorno speciale. Le voci della gravidanza si rincorrevano ormai da tempo, anche se alcuni credevano che i suo pancino sospetto fosse "colpa del lattosio". Così no è stato e oggi la coppia ha annunciato di aspettare una femminuccia.