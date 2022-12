Luca Argentero presto papà bis, la moglie Cristina Marino svela il sesso del bebè in arrivo Cristina Marino ha svelato il sesso del secondo bebè in arrivo con il maritoLuca Argentero: “É ufficiale: sarà un maschietto”. I due attori sono già genitori della piccola Nina Speranza, nata nel 2020.

A cura di Elisabetta Murina

Luca Argentero e Cristina Marino diventeranno presto genitori per la seconda volta. Dopo l'arrivo della piccola Nina Speranza nel 2020, l'attore e la moglie si preparano ad accogliere in famiglia un altro bebè. Nel corso di un'intervista al settimanale Grazia, la futura mamma bis ha svelato il sesso del nascituro.

Luca Argentero e Cristina Marino aspettano un maschietto

Cristina Marino ha annunciato il sesso del secondo bebè che aspetta con il marito Luca Argentero: "É ufficiale: sarà un maschio". Fiocco azzurro quindi in casa Argentero-Marino, dopo la nascita della primogenita Nina Speranza nel 2020. La famiglia dei due attori si allarga sempre di più e l'attrice si augura che il piccolo "si innamori perdutamente" di lei perché "l'amore che vedo negli occhi di Nina quando guarda suo padre è qualcosa di speciale".

La notizia della seconda gravidanza

Luca Argentero e Cristina Marino si sono sposati nel giugno del 2021, dopo aver rimandato le nozze per aspettare la nascita della primogenita Nina Speranza, avvenuta nel 2020. Il loro grande giorno si è tenuto a Città della Pieve, con una cerimonia intima e privata. Due mesi dopo il primo anniversario di matrimonio è arrivata la notizia della seconda gravidanza con un post sui social in cui si intravedeva un pancino sospetto.

"Non mi ricordavo quasi più la sensazione, per cui mi sto riabituando a questo cambiamento. Ora che l’ho detto pubblicamente sono più serena, non ho più la necessità di nascondere o spiegare alcune delle mie scelte e azioni”, ha raccontato la futura mamma all’evento organizzato da Cosmopolitan in occasione della Mostra del Cinema di Venezia, dove si è presentata sul red carpet con il pancione per la prima volta. Il bambino, di cui ancora non si conosce il nome, dovrebbe nascere nei primi mesi del 2023.