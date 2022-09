Luca Argentero papà bis, Cristina Marino è incinta: l’annuncio e la prima foto del pancione Luca Argentero e Cristina Marino si preparano a diventare genitori per la seconda volta. In arrivo un fratellino o una sorellina per la primogenita Nina Speranza.

A cura di Daniela Seclì

La famiglia di Luca Argentero e Cristina Marino si allarga. L'attore, amatissimo per il ruolo di Andrea Fanti nella serie Doc – Nelle tue mani, ha dato l'annuncio su Instagram: "Io, te, Nina e una nuova luce…#4ofus". Presto, saranno in quattro. Dopo Nina, infatti, la moglie è in dolce attesa. Al momento non è stato ancora svelato il sesso del bebè, ma nello scatto pubblicato sui social, si intravede già il pancione di Cristina Marino.

Un fratellino o una sorellina per Nina Speranza

Luca Argentero e Cristina Marino hanno già una figlia. A maggio del 2020, infatti, è nata Nina Speranza. La coppia, che già programmava le nozze, decise di aspettare la nascita della piccola prima di celebrare il matrimonio. Sin da subito, però, erano entrambi d'accordo sull'idea di creare una famiglia numerosa. In un'intervista rilasciata al settimanale Gente, Cristina Marino aveva confidato:

Mi piacerebbe avere tre di figli. Sono giovane e ho tutto il tempo. Se fosse per Luca, che è un entusiasta, metteremmo al mondo un’intera squadra di calcio. Veniamo entrambi da famiglie i cui genitori sono ancora innamorati dopo tanti anni. Credo che questo esempio sia fondamentale nel costruire una coppia duratura: io e lui condividiamo gli stessi interessi e ci divertiamo senza litigare mai. Luca è, prima di tutto, il mio migliore amico.

Il matrimonio di Luca Argentero e Cristina Marino

Cristina Marino e Luca Argentero non amano sbandierare la loro vita privata. Anche il matrimonio, che è stato celebrato a giugno del 2021, è stato vissuto nella massima riservatezza. A dare la notizia fu il sindaco di Città della Pieve, Fausto Risini, che raccontò: “Un evento importante perché Argentero ha con noi un’amicizia particolare. In più ha scelto di sposarsi qui e questo ci riempie di orgoglio: è stato bello per me poterlo portare a matrimonio insieme a Cristina e anche commovente perché ho visto in loro l’entusiasmo”. Due mesi dopo il primo anniversario di nozze, la notizia dell'arrivo di un altro bebè.