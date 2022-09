Cristina Marino incinta a Venezia 79 con Luca Argentero: “Finalmente non devo più nascondermi” Cristina Marino calca il tappeto rosso della Mostra del Cinema mostrando finalmente il pancino: aspetta il secondo figlio da Luca Argentero: “Da mamma mi sono scoperta cambiata”, racconta. “Prima vivevo la vita alla giornata”.

A cura di Giulia Turco

(Foto Getty)

Cristina Marino è incinta per la seconda volta. La moglie di Luca Argentero aspetta il secondo figlio dall’attore, ora finalmente non è più un segreto. Per diversi mesi la gravidanza è stata tenuta in segreto, ma di recente la coppia è uscita allo scoperto pubblicando uni scatto sui social che li ritrae visibilmente già in quattro. L’attrice mostra infatti la sagoma del suo pancione, pur senza rivelare se sarà un fratellino o una sorellina per Nina Speranza.

La seconda gravidanza di Cristina Marino

“Non mi ricordavo quasi più la sensazione, per cui mi sto riabituando a questo cambiamento”, racconta Cristina Marino all’evento organizzato da Cosmopolitan in occasione della Mostra del Cinema di Venezia. “Ora che l’ho detto pubblicamente sono più serena, non ho più la necessità di nascondere o spiegare alcune delle mie scelte e azioni”. L’attrice non ha chiarito a che punto è la gravidanza, ma a giudicare dal pancino dovrebbe trattarsi almeno del quarto o quinto mese. Il futuro bebè di casa Argentero dovrebbe quindi nascere nei primi mesi del 2023. “Qualche tempo fa ho preso in braccio la bambina di un’amica e ho pensato guardando Luca, ma Nina era davvero così piccola? Maternità vuol dire acquisire maggior responsabilità. Non bere uno spritz in più quando guidi. Sapere che esisti anche per qualcun altro”.

(Foto Getty)

Com'è cambiata da quando è una giovane madre

L’attrice racconta come diventare madre per la prima volta a 29 anni l’abbia cambiata profondamente. “Non sono nata con il dono della pazienza, ma essere madre ti fa cambiare e Nina mi ha messa a dura prova”, spiega a Cosmopolitan. “Mi sono scoperta paziente, più attenta, quando prima non avevo molto la percezione del pericolo e vivevo come veniva. Con Luca per molto tempo abbiamo semplicemente seguito quello che la vita ci portava, senza programmi. Una figlia però ti obbliga ad organizzare, programmare, a essere più pacata”.