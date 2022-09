L’attore Gabriele Greco diventerà papà bis: “Un’altra principessa in arrivo” Gabriele Greco, attore celebre per le sue interpretazioni in Vivere e Capri, diventerà papà bis: sua moglie Alessandra Mammolo è incinta di un’altra femminuccia, una sorellina per Galatea nata nel 2019.

Gaia Martino

Foto da Instagram

Dopo la nascita di Galatea nel 2019, Gabriele Greco e la moglie Alessandra Mammolo hanno annunciato che presto la famiglia si allargherà. L'attore diventato noto per il ruolo di Luca in Vivere, ma apparso anche in L'onore e il rispetto, Capri, Centrovetrine, Squadra Antimafia, diventerà papà bis. Su Instagram l'annuncio, con la dedica e le foto insieme alla sua dolce metà, ex modella e designer sposata nel 2016, e la loro primogenita.

L'annuncio di Gabriele Greco papà bis

Attraverso un post su Instagram Gabriele Greco ha reso pubblica la notizia, diffusa tramite il giornale Diva, della gravidanza di sua moglie. Alessandra Mammolo, sposata nel 2016 dopo 12 anni di fidanzamento, è incinta di una femminuccia, una sorellina per Galatea nata tre anni fa. "Un’altra principessa in arrivo. La famiglia da il senso a ogni cosa, nulla ha un valore così grande" ha scritto l'attore italiano a corredo delle foto insieme alla piccola e alla futura mamma bis che sul suo profilo ha commentato: "Pronti per una nuova fantastica avventura!".

Le nozze nel 2016 dopo 12 anni di fidanzamento

Un amore che dura da quasi 20 anni: Gabriele Greco e Alessandra Mammolo, ex modella e designer, si sono sposati nel 2016 dopo 12 anni di fidanzamento. Lo scambio delle promesse matrimoniali avvenne sulle note di Baciami ancora di Jovanotti, durante il rito civile nella tenuta Lucagiovanni a Maglie, in provincia di Lecce. "In abito da sposa Alessandra mi ha letteralmente stregato, non riuscivo a toglierle gli occhi di dosso. Mi sono rilassato solo quando siamo entrati nell'agrumeto dove era servita la cena e quando abbiamo aperto le danze" furono le parole dell'attore, innamorato ed emozionato. Dopo la nascita di Galatea, la coppia è pronta ad allargare la famiglia e dare il benvenuto ad un nuovo bebé, un'altra femminuccia.